本地
2025-11-05 14:39:42

結業潮｜文具佬馬鞍山店下月結業 店主估錯人流料蝕8位數「最沉重一課」

主打文具精品、生活用品及雜貨的連鎖店「文具佬生活百貨」，業務早年擴張擁有逾20間分店，更引入日本人氣CHIIKAWA精品掀起一陣搶購潮。不過，近月多間店舖亦宣告結業，位於馬鞍山的旗艦店日前宣布下月將正式結束，店主「七嫂」更發長文剖白過去3年開舖的心力交瘁，直言這張租約為她及丈夫人生中最沉重的一課，錯估客流「睇大自己」輸到8位數。

文具佬位於馬鞍山的旗艦店日前宣布下月將結束,店主「七嫂」更發長文剖白過去3年開舖的心力交瘁,直言這張租約為她及丈夫人生中最沉重的一課,錯估客流「睇大自己」輸到8位數。(文具佬FB) 文具佬生活百貨不時有分店結業,亦會開設新分店。(《am730》記者攝) 文具佬生活百貨海怡半島期間限定店明年1月結業。(《am730》記者攝) 文具佬中環店早前已經「再結業」。(資料圖片／《am730》記者攝)

文具佬位於馬鞍山We Go Mall的旗艦店早前已預告12月初租約期滿便會告別。老闆之一的「七嫂」於官方專頁以長文剖白3年心路歷程，表示馬鞍山店的租約是他們「人生中最沉重嘅一課，血本無歸，心力交瘁」，但他們始終捱到最後，「冇走佬，冇放棄」。

「第一日開始已經知道會輸」  本可申破產惟承擔到底

「七嫂」表示馬鞍山開店是「一個蠢的決定」，「估錯客流、睇大自己、蠢到流淚，第一日開始已經知道會輸」，但他們仍然堅持下去，於開業半年時已經預計到會輸8位數字，面對賬目、債務與現金流，本可以申請破產，但最終決定咬緊牙關承擔到底，利用其他分店「努力填返呢個深坑」。

有業主免租2個月  借出周轉現金

他們將文具佬重新定位成「生活百貨」，以有限資源開分店，利用其他現金流拯救馬鞍山店的開支。面對這3年艱難時刻，「七嫂」見盡苛刻業主、租務人員及供應商，但看到更多的是人性光輝，他們感謝日本供應商無上限數期支持，有業主免租2個月、減租，甚至借出周轉現金，亦有同事一齊頂一齊撐。

街坊稱「呢個係死場」  建議改新港城開舖

有街坊留言表示馬鞍山店位置欠缺人流，「呢個係死場」，其餘區內居民也甚少到該處，建議文具佬改在恆安商場或新港城開舖。

