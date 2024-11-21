結業潮｜金記冰室觀塘apm店執笠 港九只剩10分店　

近日有網民發現金記冰室位於觀塘apm分店已結業並圍上板

香港經濟恢復不似預期及北上消費潮持續，食肆及零售生意大受打擊，其中金記冰室接連有分店結業，繼本月初黃大仙中心分店突然結業，有員工報稱被拖欠薪金到勞工處求助後，近日有網民發現金記冰室位於觀塘apm分店已結業並圍上板，於Facebook「全港店舖執笠結業消息關注組」上載照片。

早於7月有網民發現，觀塘apm分店只收現金，亦儲不到商場積分，並在地產資訊平台發現該舖位於6月招租，以「觀塘旺舖中午晚上超高人流，重要連生財工具」描述，月租為30萬元。