結業潮｜U購柴灣翠灣邨店傳周六停運 全港料執剩兩間

香港零售業持續面對挑戰，結業潮持續，華潤集團旗下超級市場U購（U select）於2015開設首店，在2023年曾於全港有約100間分店，為香港第三大連鎖超市，惟隨後開始大幅縮減規模，繼上月三間分店相繼停運後，位於柴灣翠灣邨的U購Select亦被指將於周六(12月20日)結束營運。市場資料顯示，若該店落實結業，全港U購分店只剩下天水圍天恩邨及東涌滿東邨兩間。

有網民近日在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文指出，翠灣邨U購Select店內貨架及雪櫃已被清空，部份貨品貼上「清貨價」標籤，並引述店員稱分店最後營業日為12月20日。消息引起街坊熱議，有人指該店自華潤超市年代起已服務社區約36年，亦有居民慨嘆翠灣邨購物選擇有限，「唯一買餸的地方都要執笠」，結業後需前往宏德居或永利中心一帶買餸，十分不便，有人直言「網上購物成為唯一出路」。亦有街坊對結業早有預期，指近月貨品明顯減少。