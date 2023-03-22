綠置居下周二起揀樓 錦柏苑184呎上車盤首期最平3.7萬

新一期綠置居公布價單，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及上水清濤苑，共4,693個單位，以市價41折推售，售價介乎75萬至271萬元，當中以錦柏苑1樓一個184呎單位最平，售75萬元，5%首期計，3.7萬元可上車。中籤者3月28日開始揀樓。

3個屋苑中，售價最低的單位是錦柏苑的C座1樓10室184方呎單位，折後售75.39萬元，呎價僅4,097元，首期付樓價5%計，僅需3.7萬元。至於今期樓王單位是高宏苑A座43樓20室，面向大馬路，面積489方呎兼有41呎「減音露台」，售271萬元，呎價5,543元。

今次推售屋苑中，面積介乎184方呎至489方呎，以高宏苑單位最多共2,021個、其次錦棉苑約1,896個，而清濤苑則776個，但錦柏苑及清濤苑仍各有近半單位屬300方呎以下細單位。房委會委員招國偉稱，綠置居申請者主要為公屋住戶，或持有有效《綠表資格證明書》人士，若所住公屋單位不太差，未必吸引公屋戶購買百多呎綠置居單位。

房委會當時回應指，今次有1.1萬宗一人申請，相信對細單位仍有一定需求。根據房委會早前攪珠結果，首5個中籤號碼，分別是48、21、96、75和74。

今期計劃單身人士有500個配額，推算出約抽中頭4個號碼的單身人士，肯定可以揀樓，持有「74」號碼的單身人士，則有一半人有機會。