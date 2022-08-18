綠置居2022懶人包｜屋苑位置及交通、申請資格、申請日期、揀樓次序及轉讓限制

油塘高宏苑 (資料圖片)

綠置居2022屋苑名單 今年綠置居將推售3個屋苑，包括粉嶺清濤苑、油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑，合共4,693個單位，售價介乎79萬元至286萬元，單位面積由184平方呎至489平方呎，單位間隔為開放式至兩房單位，最大的單位位於油塘高宏苑的489平方呎。 屋苑 清濤苑 高宏苑 錦柏苑 地址 粉嶺清曉路 油塘欣榮街 馬鞍山恆泰路 單位數目 776個 2,021個 1,896個 單位分布 277至290平方呎 - 396個 (51%)； 375至414平方呎 - 308個 (40%)； 443至449平方呎 - 72個 (9%) 185至233平方呎 - 387個 (19%)； 278至333平方呎 - 774個 (38%)； 375至424平方呎 - 560個 (28%)； 447至489平方呎 - 300個 (15%) 184至185平方呎 - 160個 (8%)； 278至288平方呎 - 846個 (45%)； 375至394平方呎 - 527個 (28%)； 452至473平方呎 - 363個 (19%) 售價 117萬至229萬元 88萬至286萬元 79萬至273萬元 預計落成時間 2024年10月 2025年1月 2026年2月 ３個屋苑與港鐵站距離： 馬鞍山錦柏苑的入場費最平，上車盤首期3.95萬元起，交通方面，馬鞍山錦柏苑距離港鐵恆安站約15分鐘路程，需要經過行人隧道才到達欣安邨，再要穿過欣安邨才到達錦柏苑。 油塘高宏苑是三個屋苑中位於市區，屋苑鄰近油塘港鐵站，日後將會有天橋連接屋苑及大本型，再由大本型走到地鐵站只需5分鐘路程，全程都有瓦遮頭。 粉嶺清濤苑則位於上水及粉嶺港鐵站中間，兩個港鐵站都距離較遠。大約需時15分鐘。 綠置居2022 申請時間、攪珠及揀樓安排 政府預計「綠置居2022」將在今年第三季至第四季起接受申請，第四季進行攪珠，並於今年底或明年初開始邀請合資格申請者揀樓。 接受申請 今年第三季至第四季 攪珠 今年第四季 揀樓 今年底或明年初 綠置居2022 5大申請資格 房委會轄下的公屋住戶 房協轄下的出租單位的住戶／暫准居住證的使用人 獲房屋署／市建局發給有效《綠表資格證明書》人士 持有房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理 職系人員 「長者租金津貼計劃」的受惠者

遞交綠置居申請表途徑 房屋署尚未公布今年綠置居申請詳情，但每年情況相近。根據去年申請資料，申請者可選擇網上申請、親身遞交或郵寄，遞交申請表。 網上申請：申請者必須在申請截止時間前完成申請及繳交申請費用，截止時間以香港房屋委員會（下稱「房委會 」）申請系統的時間為準。申請者應盡早遞交申請，以確保在限期前成功於網上完成申請程序。 成功遞交網上申請的申請者，申請者及名列申請表上所有家庭成員(如有)仍須於申請表上簽署作實。屋邨辦事處／分區租約事務管理處／出租屋邨辦事處職員會在收到電子申請表後會與申請者聯絡作有關安排。 親身遞交： 申請表投遞箱設於綠置居銷售小組辦事處 (地址:九龍觀塘開源道33號建生廣場1樓)。各屋邨辦事處/租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。

申請表投遞箱設於綠置居銷售小組辦事處 (地址:九龍觀塘開源道33號建生廣場1樓)。各屋邨辦事處/租約事務管理處及其他收表處只會於其個別辦公時間內收取申請表。 郵寄申請：以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

綠置居紙本申請表要準備甚麼文件？ 遞交紙本申請的申請者須於申請期內將下列文件，遞交至指定地點： 填妥的申請表正本

繳付申請費港幣250元正的劃線支票或銀行本票

《綠表資格證明書 - 祇適用於出售綠表置居計劃單位》或《保證書》正本（如適用） 指定遞交地點： 居於公屋單位申請者：所屬屋邨辦事處／分區租約事務管理處 居於房協出租屋邨的申請者：所屬出租屋邨辦事處核實資格 持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售綠表置居計劃單位》的申請者：綠置居銷售小組 持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員：現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處／分區租約事務管理處 「長者租金津貼計劃」的受惠者：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」專責小組

綠置居2022 申請費用 申請者須一次過繳交港幣250元的申請費。 繳付申請費方法 如網上申請，申請者須以信用卡(VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯)即時繳交。 如郵寄／親身遞交申請表，申請者須以劃線支票(可由申請者或其他人簽發)或銀行本票繳交申請費250元。 支票或本票抬頭請書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者的身份證號碼及聯絡電話。如用以繳交申請費的支票／本票因任何原因未能兑現，有關申請會被自動取消。 其他付款方式如便利店付款、期票、現金、禮券、匯票及電子支票，恕不接受。申請費一經繳交，概不退還，亦不能轉讓。

綠置居2022揀樓優先次序 取決於申請者所屬申請類別的優先次序、配額比例及攪珠結果。 「家有長者優先選樓計劃」的綠表家庭申請者佔1,400個「綠置居」配額，將可優先揀樓；另為一人申請者預留500個「綠置居」單位，在家庭申請者選樓後選購。 各類別申請者選樓次序如下： 受房委會已公布白田邨第 9、第 10、第 11 及第 13 座公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而目標清拆日期是在這次銷售計劃推出日期之後 (任何申請者透過 2018 年特別出租安排租住白田邨第 13 座空置單位則不會享有選購單位的絕對優先資格。) 受房委會已公布石籬中轉房屋第 10 及第 11 座清拆計劃影響的合資格家庭申請者，而目標清拆日期是在這次銷售計劃推出日期之後 (適用於居住在石籬中轉房屋第 10 及 11 座已獲核實編配公屋資格並獲房屋署發給有效《綠表資格證明書 - 祇適 用於出售綠表置居計劃單位》的家庭申請者) 參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者 其他家庭申請者 受房委會已公布白田邨第9、第10、第11及第13座公屋清拆計劃影響的一人申請者，而目標清拆日期是在這次銷售計劃推出日期之後(任何申請者透過2018年特別出租安排租住白田邨第13座空置單位則不會享有選購單位的絕對優先資格。) 受房委會已公布石籬中轉房屋第 10 及第 11 座清拆計劃影響的合資格一人申請者，而目標清拆日期是在這次銷售計劃推出日期之後(適用於居住在石籬中轉房屋 第 10 及 11 座已獲核實編配公屋資格並獲房屋署發給有效《綠表資格證明書 - 祇 適用於出售綠表置居計劃單位》的一人申請者) 其他一人申請者