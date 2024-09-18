綠置居2023｜申請者明日揀樓 247萬元單位月供約1.1萬

「綠置居2023」明日(19日)開始揀樓。房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購「綠置居2023」推售的單位。房委會在在申請期內共收到約5.6萬份申請表，包括由「出售居者有其屋計劃單位2023」保留至「綠置居2023」的申請及新申請。
新推售的綠置居發展項目長沙灣麗玥苑共提供2,359個單位，實用面積介乎約26平方米至約60平方米(約280平方呎至約646平方呎)；約300個在「綠置居2020／21」推售的鑽石山啟鑽苑及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位；及新一批約350個租置計劃回收單位。
按現行定價機制，綠置居單位的折扣率會較上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%。鑑於「居屋2023」的折扣率為38%，今次推售的所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%。麗玥苑單位的售價介乎約154萬元至約461萬元不等，平均售價大約為247萬元。按照麗玥苑約247萬元的單位平均售價計算(實用面積約35平方米或約380平方呎)，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期為30年及按揭利率為4%，綠表申請者每月按揭還款額只為11,200元。