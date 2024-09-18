綠置居2023｜申請者明日揀樓 247萬元單位月供約1.1萬

「綠置居2023」明日(19日)開始揀樓。房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購「綠置居2023」推售的單位。房委會在在申請期內共收到約5.6萬份申請表，包括由「出售居者有其屋計劃單位2023」保留至「綠置居2023」的申請及新申請。

新推售的綠置居發展項目長沙灣麗玥苑共提供2,359個單位，實用面積介乎約26平方米至約60平方米(約280平方呎至約646平方呎)；約300個在「綠置居2020／21」推售的鑽石山啟鑽苑及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位；及新一批約350個租置計劃回收單位。

