綠領行動促設「出租餐具免責條款」 黃家和：自備餐具是長遠方法

疫情期間本港即棄餐具垃圾問題嚴重，啟發不少人推出環保餐具租借及回收概念；而首階段走塑計劃將至，餐具租借或成市民自備餐具外另一選擇。有環團指推動出租餐具面對的困難緣於食肆，促推「出租餐具免責條款」釐清食物中毒責任，以增強食肆選用出租餐具意願。另有飲食業則表示，只要租用餐具衛生，也算是個好方法，但仍相信市民自備餐具是長遠方法。

記者：李朗僑

「綠領行動」在2022年7月至2023年1月，於元朗區舉行假日可重用餐具借用服務計劃「餐具易借易還」，逢周六於又新街免費借出叉、碗、方盤。綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，活動成效不錯，其中一間食肆因向長者提供減20元的借用折扣，4個月引來9,630人次；如每次外賣均使用7件即棄塑膠，該食肆合共減少67,410件即棄塑膠。她認為折扣優惠可吸引市民租用餐具，待租用餐具成習慣，折扣亦可有所調整；而推動出租餐具面對的困難源於食肆。