綠領行動促設「出租餐具免責條款」 黃家和：自備餐具是長遠方法

疫情期間本港即棄餐具垃圾問題嚴重，啟發不少人推出環保餐具租借及回收概念；而首階段走塑計劃將至，餐具租借或成市民自備餐具外另一選擇。有環團指推動出租餐具面對的困難緣於食肆，促推「出租餐具免責條款」釐清食物中毒責任，以增強食肆選用出租餐具意願。另有飲食業則表示，只要租用餐具衛生，也算是個好方法，但仍相信市民自備餐具是長遠方法。
記者：李朗僑
「綠領行動」在2022年7月至2023年1月，於元朗區舉行假日可重用餐具借用服務計劃「餐具易借易還」，逢周六於又新街免費借出叉、碗、方盤。綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，活動成效不錯，其中一間食肆因向長者提供減20元的借用折扣，4個月引來9,630人次；如每次外賣均使用7件即棄塑膠，該食肆合共減少67,410件即棄塑膠。她認為折扣優惠可吸引市民租用餐具，待租用餐具成習慣，折扣亦可有所調整；而推動出租餐具面對的困難源於食肆。
蕭頴妍指，綠領行動曾向不同食肆了解，發現他們不只著重餐具成本變化，亦擔心客人食物中毒責任誰屬。她建議當局，可參考外國為食肆推出「出租餐具免責條款」，但強調相關條款日後會易引起爭議，須配合加強抽驗洗碗工場、借還點以及運輸過程衛生情況、提供相關衛生認證等措施大規模推行，同時配合宣傳教育，增加市民信心。她又提到，紙漿、木或竹製餐具仍存有即棄性質，不止沒法做到源頭減廢，同時對用家造成不便、令食肆成本增加，形容是「三輸」；政府應鼓勵市民自備餐具，長遠更應發展「租借可重用餐具系統」，才能從根本解決問題。
業界仍煩惱替代餐具增成本
香港餐飲聯業協會長黃家和指，現時部分連鎖食肆有與中央洗碗工場合作，因此普通食肆租用時只要做好運輸和衛生，不失為好方法。然而，黃家和更推崇自備餐具，「咁樣食肆可以投資少啲(餐具)」；市民亦不需要顧慮餐具質量。至於餐具替代品，黃家和指在尋找餐具替代品沒困難，「有60間供應商提供七百種即棄餐具」但成本問題令人煩惱。他又不認同有官員指，轉用後成本只升幾仙，「飲管一支可能係幾仙，但連鎖快餐店、普通飲品店，一間分店一、兩日都用過千支」，料成本增幅可達兩三成。黃家和估計在6個月適應期臨近完結，業界大部分都轉用後，紙漿、木製餐具成本才會下降。