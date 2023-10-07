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2023-10-07 17:29:57

綠領行動觀塘裕民坊舉辦「裸買生活節」　齊集過百個本地永續品牌

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綠領行動觀塘裕民坊舉辦「裸買生活節」　齊集過百個本地永續品牌

綠領行動觀塘裕民坊舉辦「裸買生活節」　齊集過百個本地永續品牌

現今社會鼓吹消費文化，產品以「層層疊」精美包裝提升顧客的消費意欲，但衍生過度包裝和過度購物等問題。根據《都市固體廢物報告2021》，香港人每日丟棄11,358噸都市固體廢物，廢塑膠與廢紙分別佔第二(21%)及第三位(20%)。環保團體綠領行動今明一連兩日，在觀塘裕民坊舉辦第二屆自備容器市集「裸買生活節」，有接近40 個「裸買」攤檔、近百本地永續品牌，市民只需自備容器，按喜好配搭或所需用量購買合適分量的產品，感受「裸買」的好處，既實行源頭減廢，更「用幾多買幾多」。

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參與商戶數目大增

今屆共104間商戶報名參加「裸買生活節」，包括本地製造食品和日用品、有機作物與副產品、動物友善護膚與化妝品、升級再造時裝等。市民自備容器到場購物並完成任務，更可獲贈免費爆谷或夾糖。活動亦設有綠色講座環節和環保教育展覽，鼓勵大家踏出無塑「裸買」第一步並消除誤解，還有環保工作坊，包括製作咖啡渣艾草蚊香、天然手工潤唇膏 、太陽能小夜燈等。

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今次參加商戶較上一屆的67間大增55%。項目經理葉翠雯表示，顯示「裸買」風氣在港逐漸盛行。惟本港相關的政策支持並不足夠，令「裸買」市場的發展步伐非常緩慢，反觀如法國，早在3年前已有《反浪費及循環經濟法》，規定舖面零售面積大於400平方米的商戶，必須提供可重用容器供顧客「裸買」。低碳想創坊創辦人莊陳有指，過度包裝問題嚴重，希望政府在法例上配合， 又指本港現代化消費模式早已根深締固，對今次參與檔主「逆流而上」，值得鼓勵。

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