維園年宵第二日競投 99乾貨位全部出租 慈父盼子女參與學營運

維園農曆年宵市場的395個攤位前日(22日)起一連3日分批公開競投。昨日提供99個乾貨攤位全部出租，其中40個為新增的大型乾貨攤位，最高以41,000元成交，較底價高3.2倍，普通型乾貨攤位最高成交價則是3萬元，較底價高三倍半。普遍成功競投者指成交價較預期低，甚至是他18年來最低成交價。更有慈父為讓子女學營銷而首次競投攤位。 維園2025年農曆年宵市場攤位第二個競投日，普通型乾貨攤位底價8,540元，成交價由8,540至3萬元不等，平均競投價為11,729元。大型乾貨攤位底價12,810元，成交價由12,810至41,000元不等，平均競投價為16,230元。

經營家品生意的劉先生形容競投年宵攤位已「十年八年」，今次以23,500元投得近銅鑼灣一個出入口旁的大型乾貨攤位，打算賣揮春等賀年產品，每件售約20元。他指，近來經濟不明朗，「啲人唔睇好個市」、信心不大，致昨日競爭不激烈，成交價較預期低三至四成，故會考慮調低貨品價格，並預計人流和生意額與2024年年宵相若。 另一名劉先生則以22,500元投得一個普通乾貨攤位，形容是過去十七、八年來的最低成交價。他稱，對年宵的生意持保守態度，料較2024年再跌兩成，人流亦微跌。

年宵攤位亦是不少老師或家長，讓下一代學習如何理財及營銷的方式。胡爸爸以12,100元投得一個近銅鑼灣、且能存放或使用氦氣的普通乾貨攤位，他坦言，首次競投年宵攤位，成交價較預期稍高，但攤位處人流較多的位置，故「俾多小小，都無咩所謂」。他又稱，參與年宵旨在讓家中3名子女嘗試營運，了解如何投標、放置貨物和獲利等，打算邀請子女的朋友們一起參與，自行選擇具特色或創意的產品。 9歲的胡小朋友稱，去年曾助母親友人的年宵攤位「賣波波」覺得好玩，故父親成功投標感好開心；擬賣氣球和玩具等，並夥弟妹向途人推銷，有信心可以獲利。