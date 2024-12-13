網上旅遊平台拒代收酒店房租稅　崔定邦促政府押後實施

崔定邦透露有兩三間大型網上旅遊平台拒絕代收房租稅，住客到酒店辦理入住登記時才由酒店收取稅項，可預見會出現爭拗，「住客見到隔離客人唔使畀，點解我要畀？」他擔心旅客因稅項問題產生不滿，會影響本港旅遊業復甦。他指明白網上旅遊平台或顧及消費者「左格價、右格價」，如不代收稅項，會減低總收費，吸引客人。崔定邦最近與政府當局開會商討，對方指會去信網上平台，希望他們代收費用。不過，崔定邦認為政府應該要「行多步」，比較強硬地呼籲網上平台幫忙代收費用，甚至約見平台在香港的代表。他希望透過統一做法，幫輕酒店減少工作量。

明年起恢復徵收酒店房租稅3%，不過有部分網上旅遊平台拒絕為酒店代收稅項。旅遊促進會總幹事崔定邦指措施為酒店業帶來混亂，促請押後實施政策。

旅遊業逐漸復甦，不過崔定邦指酒店的經營利潤微薄，只有5至6%。他直指希望網上旅遊平台「手下留情」，顧及酒店房租稅不是「酒店袋落袋」，只是幫政府收取款項。網上平台不應將稅項計算入酒店房費，以減低向酒店收取的服務費。

促請延遲實施酒店房租稅政策

崔定邦認為現時「困難擺喺眼前」，他理解政府面對赤字，「咁難得諗到偈仔收錢，當然想收」。但他亦希望政府幫忙，「唔好將個波畀晒我哋」，應延遲實施酒店房租稅政策，直至完全解決問題。