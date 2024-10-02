網上熱話｜中年漢香港寛頻自助繳費 屏幕驚現7億 網民：幫全港交？

不少上網及手提電話用戶仍需要前往實體店繳費費用，有網民稱近日前往香港寬頻門店交錢，目擊一名中年男子於自助繳費機「找數」時，屏幕驚現需繳付7億港元天價，令中年男子呆立當場。事件成為網上熱話，有網民笑稱「7億幫全香港交？」、「一個人撐起香港經濟」、「7億買起公司都得」。

目擊網民稱「佢呆咗喺度好耐」 香港寬頻專門店內設有自助繳費機，用戶可以使用AlipayHK、WeChat Pay HK或八達通繳費，一名網民今日(2日)於社交平台Threads發帖文，稱前晚前往門店交上網及電話費時，發現排前面隊的一名叔叔竟要交7億，屏幕可見繳付金額為「$738,636,800」。該網民稱「佢呆咗喺度好耐」、「嚇呆咗佢好唔冷靜」、「我同排我後面嗰位女士都呆咗」。

帖文至今有14萬人次瀏覽，逾200人留言，有網民稱「觀音借庫咁」、「我想知佢係咪用八達通交？」、「笑死，七億幾上網費幫全香港交？」、「天文數字要去天文台交」、「一個人撐起香港經濟，霎時感動 」、「香港電話號碼都係得八位數字，佢淨係電話費都要交九位數字」、「所以真難睇得出邊啲係有錢人」。 亦有網民指香港寬頻截至今年2月底止中期業績收益為58.09億元，「公司12%收入靠佢」、「阿叔心諗，不如直接買起香港寬頻算」、「7億買咗間公司，全部管理層大換血都得」。