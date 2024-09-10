網上熱話｜中年漢麥記食兩餸飯嘆啤酒 網民拍片公審反遭圍剿：咪搞人啦

一名網民上周六(7日)透過facebook網上群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發帖，指在荃灣街市街麥當勞，見到一名中年漢在餐廳內對街位置進食非餐廳食物兩餸飯，形容對方「劣性難改M記零幫襯」，同時上傳兩段對方正在用餐的影片，以及一張對方飲啤酒的相片。影片可見，當時餐廳仍有其他空位，男子坐於角落高檯位置望向街道，桌上鋪上一張餐紙當「檯布」慎防弄髒檯面，他當時未有為意正被拍攝。

帖文引來大批網民熱議關注，不過大部分人未有「和議」責怪阿叔，反而批評拍片者，「你理得人地咁多呀，人哋真係可能冇地方食飯呢，話事人職員都唔趕人哋走， 你有咩權利po人哋上網公審人?」、「人地都係搵個位食飯姐 無阻到你咪算。如果真係覺得唔OK，你當面同人講啦」、「有頭髮邊個想做瘌痢？仲要俾人騷擾擺上網」、「可能居住環境問題，所以去M記開餐囉。睇開D啦」、「草根階層想食餐安樂飯，咪搞人啦」、「食餐飯啫，好多露宿者喺度瞓，你又唔X影」、「睇個款唔係遊客，屋企好舒服既你估佢想嚟」、「好多人喺麥記補習，你幾時出征」。

亦有網民不支持行為 「個個學佢餐廳都執得」 但亦有網民留言強調不支持有關行為，「大家可以話佢影人唔啱，但喺麥當勞食三餸飯真係唔啱噃」、「其實真係有問題，帶其他食店嘅食物去人哋舖頭食。麥當勞出咗三餸飯咩？如果覺得真係冇問題嘅人真係好大問題」、「個個都這樣，誰幫店舖交租？難道撐自攜啤酒、食物的各位呀？」、「老麥無酒牌，雖然話自帶無問題但如果阿叔醉左唔認咁入邊個數？」、「同情心唔係咁用，相反咁有同情心不如開放自己屋企俾人上去食飯休息，而唔係慷他人之慨囉」、「出面買飯去人地餐廳食係賤格，唔好合理化左咁樣。個個學似佢帶外來食物霸住個位，間間餐廳都執得」。