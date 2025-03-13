網上熱話｜全港最溫柔Uber司機 港女趕探病父獲安慰：冷靜啲冇事嘅妹妹

近日一名港女在社交平台發文，表示父親突然因急病需送院，她乘搭Uber趕赴醫院時，司機向她打開話匣子，但樓主當時沒有心情，明言「爸爸有事入咗醫院」，暗示只想安靜搭車。沒料到司機知悉後，在30分鐘駕駛期間一直暖心安慰，而且圍繞不同話題，讓樓主分神得忘了車程時間，下車前司機更安慰說「緊張時個人最緊要唔好亂，呢個時候係最容易做錯決定，記住要冷靜啲，冇事嘅妹妹！」。樓主事後直言「懷疑今晚我遇到全香港最溫柔嘅Uber司機」。

樓主在Threads發文表示，父親早前在住所附近診所求醫，突然病情惡化，「原地直送醫院急症室，同晚轉去另一間醫院，搞到我哋成家都勁擔心」。樓主下班時見到相關訊息，立即由港島乘搭Uber前往父親留醫的新界區醫院。

暗示想安靜搭車 對方即轉為安慰

上車後，該名司機打開話匣子，樓主「零心情講嘢，所以同佢講話爸爸有事入咗醫院」，暗示想安靜搭車。沒料到對方反而轉為安慰，車程大約30分鐘，司機一直窩心安慰，「然後不斷搵話題傾」，令到樓主一下子忘記了車程時間。