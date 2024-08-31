網上熱話｜公屋長者開冷氣電費單「-2126」元　林超英研5原因嘆：高手在民間

崇尚環保生活的前天文台台長林超英，一向以慳電慳水、不用冷氣等見稱。他曾在社交平台上分享一張「負7元」電費單，令不少網民嘖嘖稱奇。然而，這位「慳電台長」今(31日)在社交平台發文，表示他前幾天探訪住在公屋一人單位的長者時，竟發現他的電費單應繳費用是「負2,126」元，還有政府電費津貼餘額3,000多元，當中最神奇的地方是該長者有開冷氣，這令這位「慳電台長」大為折服，不得不慨嘆「高手在民間」。