網上熱話｜公屋長者開冷氣電費單「-2126」元　林超英研5原因嘆：高手在民間

崇尚環保生活的前天文台台長林超英，一向以慳電慳水、不用冷氣等見稱。他曾在社交平台上分享一張「負7元」電費單，令不少網民嘖嘖稱奇。然而，這位「慳電台長」今(31日)在社交平台發文，表示他前幾天探訪住在公屋一人單位的長者時，竟發現他的電費單應繳費用是「負2,126」元，還有政府電費津貼餘額3,000多元，當中最神奇的地方是該長者有開冷氣，這令這位「慳電台長」大為折服，不得不慨嘆「高手在民間」。
分享5原因慳電 憂公屋封窗門熱死長者
林超英續而分享在該長者單位中觀察到的種慳電方式，給網民參考，包括：
- 屋邨設計好，走廊通風，可以經鐵閘引導氣流，比不少「豪宅」的無窗電梯大堂優勝
- 窗口大小適中，上方有遮擋太陽直射入屋的簷，通氣而不會曝曬，沒有豪宅落地大玻璃的「頂住度氣」 和「溫室效應」
- 單位面積少，兩把風扇足以製造環迴氣流，不會覺得「焗」
- 夏天睡眠才開冷氣，而且有客觀溫度指標，不是天天開，冷氣機一級能源標籤，調校在25、26 度。
- 雪櫃大小適中，儲存量不多不少
林超英在帖文末尾還說：「很不幸，昨天聽說消防處推動把通向走廊的窗和門/鐵閘密封，希望是聽錯。如果執行的話，熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害。」
網民笑勸「開返冷氣」
帖文引起不少網民留言，有人對該長者表示「佩服」，亦有人認同林超英所說：「如果天氣熱，熱死的長者可能遠多於門窗漏出的火煙造成的傷害」。不過，亦有網民指出：「熱可以開冷氣解決，但濃煙系必死無疑，安全永遠系首要。」此外，還有網民提到該長者開冷氣的電費單，與林超英不開冷氣的情況相比還要便宜，笑稱林超英：「咁你開返冷氣啦……乖啦」。