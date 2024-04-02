網上熱話｜冒險樂園擲彩虹 女童擲出「垂直藍獎」 計唔計中獎？

冒險樂園擲彩虹 女童擲出「垂直藍獎」 (facebook群組「美國冒險樂園關注組」)

美國冒險樂園的擲彩虹遊戲一直廣受歡迎，去年更一度鬧出有顧客指遊戲的代幣大過綠色範圍，質疑永遠無法中獎，疑似詐騙報警求助，成為網上及傳媒關注熱話。周一(1日)一名女童則擲出「垂直藍獎」，代幣垂直置於藍色大獎範圍內，而且未有「壓線」，店方最終判定中獎。



該位女網民昨日在facebook群組「美國冒險樂園關注組」公開中獎照片，該分店位於屯門時代廣場，稱「歷史性的一幣在今日下午2時12分，由一位睇落幾歲的小女孩擲出」，形容她是「擲彩虹界天賦型選手」，代幣「90度角屹立不倒」。不少網民問「咁計唔計中？」，擔心職員「垂直唔計，打橫先計」、「一嘢掃走，擲界」，樓主回答「梗係中啦，無壓線，佢呢個就算上方垂直望都無壓」。