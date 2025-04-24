網上熱話｜外賣員倒瀉飲品踎街急救 自製還原「手打檸茶」被諷街邊廚神(有片)

一名外賣員倒瀉了兩杯凍檸茶在外賣袋內，遂在路邊蹲地「急救」，將袋內茶水倒回杯內，試圖變回原狀。(Threads)

網民近日在Threads上發片，拍片公審稱「勁！發現街坊廚神個friend，街邊廚神……」。影片片段長約12秒，由路人從後偷拍，可見一名男外賣員於行人路上將單車停下，當時他送兩袋外賣，其中一袋的凍檸茶倒瀉在袋中，另一袋紮好外賣放在地上，身旁地上直接放有3個飯盒及2個空的凍飲杯，已「走茶」內有數片檸檬。他踎在地上拿走放在膠袋內原用作承托外賣的紙皮放在地上，再小心翼翼將膠袋內的茶水倒回腳下的一個杯內，試圖「自製」還原凍檸茶，期間慢慢控制份量。

網民諷手勢專業「要絲襪奶茶咁拉先夠味」

不少網民看到影片感驚訝，「傳說中嘅手搖凍檸茶」、「手勢專業」、「你的檸檬茶已在地上」、「好少咁好手勢，正宗街邊袋搖檸茶，呢鋪要添啲小費」、「在地美食」、「路邊膠袋合成檸茶，睇得出佢用心製作 」、「要拉出茶味，一定要用膠袋」、「有料，見過買返雀檸倒落去，未見過咁多人面前咁環保」、「要絲襪奶茶咁拉先夠味」、「外賣仔當街做手術」。

不少網民又以「恐怖」形容：「外賣罐裝飲品算啦」、「邊個咁唔好彩」、「不嬲堂食算。」