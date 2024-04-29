網上熱話｜大埔翁疑偷肉斷正被店員攔截　「插水式跌倒」後急步離去

大埔墟有一名推着手推車的老翁涉在豬肉檔偷肉後「斷正」被店員攔截及推撞，老翁疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上，及後隨即站起來急步離去，健步如飛。 Facebook群組「大埔 TAI PO」

社交平台近日流傳影片，指大埔墟有一名推着手推車的老翁涉在豬肉檔偷肉後「斷正」被店員攔截及推撞，老翁疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上，及後隨即站起來急步離去，健步如飛，有大埔街坊稱這老翁是「慣犯」。

拍片者上周三（24日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」發布 影片 ，稱「路過大埔墟佳寶門口豬肉檔，唔知發生咩事？有人話偷肉唔畀錢」。影片長半分鐘，見到兩名男店員正阻止戴口罩、拿着手推車的老翁離開，多次把對方推回；老翁被其中一人第三度推撞後，突然疑似「插水」慢動作「跌倒」坐在地上，另一店員則打電話疑似報警。有女街坊出言勸阻店員，及後推撞老翁的店員返回豬肉檔，老翁此時隨即站起來，急步往另一方向離開，健步如飛，報警店員欲上前追截，此時影片結束。

大埔街坊稱老翁是「慣犯」

影片引來網民熱議，「自己跌坐，咁就走得」、「經濟唔好呀多人偷嘢」、「犯法就係犯法」、「唔記得畀錢？有心去偷？」；也有人斥責店員「唔使郁手郁腳啊」、「豬肉佬見佢跌坐，唔敢再接觸佢」、「出手推人，阿叔一陣後腦落地死咗，坐監唔係阿叔」，並有大埔街坊稱這老翁是「慣犯」，「又係呢個阿叔，之前佢早上6點喺佳寶旁邊偷香蕉」。

另有網民稱「唔係咩大件事。就原諒個阿伯啦。都咁老啦。當做下好心啦」，隨即有人駁斥「年紀大並不是代表可以亂嚟」、「香港地好多恃老賣老」。

