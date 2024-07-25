日式連鎖壽司店「壽司郎」深受港人喜愛，更在多區開設分店。最新在觀塘區的新店，就惹起網上熱議，一名女食客在該店進食時，發現坐於對面桌的男西裝客，疑「食魚唔食飯」，故將其拍照並放到網上「公審」，帖文亦引起網民熱議。
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在網上平台Threads，一名女子發文及貼出圖片，指自己趁壽司店開幕前往試食價值12元一件的「大拖羅」壽司，不料看到鄰近一桌食客的行為，而令她感到不滿。
該名女子寫道，「有啲人真係好賤格，淨係食嚿肉(魚)，啲飯就咁樣嘥晒。講真壽司郎已經有出細飯，就係唔想啲人浪費，但真係有人咁無品。」其後女子更出「惡言」指，「我祝你下世做飯，如果有black list(黑名單)就好了」。
部份網民意見節錄：
網民意見不一
事件引起網民熱議，支持與反對聲音眾多，當中有人不滿該女子「公審」西裝男，「佢有比錢個喎，咁都有得管？」、「佢唔食啲飯就要影佢上嚟公審？不如試吓求其搵間餐廳行一轉影晒嗰啲食淨飯食淨餸嘅人出嚟公審？」、「呢個係佢選擇，又唔係放題，做咩姐你」、「逐碟計又唔係任食，餐廳冇問題，個客食得開心，又影響唔到人，有乜問題呢？」、「真係慘，點食都要俾妳批評」。
至於支持的網民則認為該西裝男浪費食物，認為該女子作出良好示範，「香港地個人冇番咁上下×街都襯唔起套西裝」、「雖然佢有比錢去食。但唔係咁樣嘥哂啲野…勁冇衣食」、「好×冇衣食」、「即係咁講，浪費可恥」。