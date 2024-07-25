日式連鎖壽司店「壽司郎」深受港人喜愛，更在多區開設分店。最新在觀塘區的新店，就惹起網上熱議，一名女食客在該店進食時，發現坐於對面桌的男西裝客，疑「食魚唔食飯」，故將其拍照並放到網上「公審」，帖文亦引起網民熱議。

在網上平台Threads，一名女子發文及貼出圖片，指自己趁壽司店開幕前往試食價值12元一件的「大拖羅」壽司，不料看到鄰近一桌食客的行為，而令她感到不滿。

該名女子寫道，「有啲人真係好賤格，淨係食嚿肉(魚)，啲飯就咁樣嘥晒。講真壽司郎已經有出細飯，就係唔想啲人浪費，但真係有人咁無品。」其後女子更出「惡言」指，「我祝你下世做飯，如果有black list(黑名單)就好了」。

部份網民意見節錄：