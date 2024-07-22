巴黎奧運2024（Paris 2024）開幕時間將在香港7月27日凌晨1時半（當地時間7月26日晚上7時半）舉行，開幕禮地點是由塞納河開始，路線沿經巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院、協和廣和等巴黎景點，終點為夏樂宮，是首個體育場外舉行的奧運開幕。包括香港運動員在內的10,500名選手將乘船入場，別開生面。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
巴黎奧運歷史
巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。
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巴黎奧運新增項目及吉祥物
巴黎奧運新增項目包括霹靂舞、滑板、運動攀登及滑水，當中滑水在位於南太平洋的法國屬地大溪地舉行。今屆奧運設32個大項，而吉祥物是紅色帽子「 Phryges」，是兩頂擬人化的弗里吉亞無邊便帽，象徵自由，由古羅馬時期起包含「奴隸獲釋放，變回自由人」及「結束獨裁」的含義。
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巴黎奧運香港運動員名單
- 李思穎（單車女子公路賽、場地女子全能賽）、劉允祐（單車男子公路賽）
- 陳諾思（女子花劍個人賽）、張家朗（男子花劍個人賽）
- 江旻憓（女子重劍個人賽）、何瑋桁（男子重劍個人賽）
- 石偉雄（男子跳馬）
- 盧蔚豐（跆拳道男子68公斤以下級）
- 王嘉莉（柔道女子48公斤以下級）
- 伍泰龍（三項鐵人男子個人賽）
- 刁俊稀（田徑男子100米）
- 何甄陶（男子50米自由泳）
- 何詩蓓（女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400 米自由泳）
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巴黎奧運香港運動員名單
- 張心悅（女子 200米背泳）
- 歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐、鄭莉梅（女子 4×100米自由泳接力、女子 4×100米混合泳接力）
- 馬君正（滑浪風帆女子 iQFOiL）、鄭清然（滑浪風帆男子 iQFOiL）
- 貝俊龍（男子 ILCA 7 單人帆船）、阿輝/祥傑（男子 49 人級帆船）
- 趙顯臻（男子單人雙槳艇）
- 黃鎮廷（乒乓球男單）、杜凱琹、朱成竹（乒乓球女單）
- 黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）、杜凱琹、李皓晴、朱成竹（乒乓球女團）
- 吳詠琳（乒乓球女團體候補）
- 盧善恩（羽毛球女單）、李卓耀（羽毛球男單）
- 楊霈霖/楊雅婷（羽毛球女雙）、鄧俊文/謝影雪（羽毛球混雙）
巴黎運閉幕禮時間
巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。
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巴黎奧運直播香港平台
香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。