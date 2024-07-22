巴黎奧運2024（Paris 2024）開幕時間將在香港7月27日凌晨1時半（當地時間7月26日晚上7時半）舉行，開幕禮地點是由塞納河開始，路線沿經巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院、協和廣和等巴黎景點，終點為夏樂宮，是首個體育場外舉行的奧運開幕。包括香港運動員在內的10,500名選手將乘船入場，別開生面。

巴黎奧運歷史

巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。

巴黎奧運新增項目及吉祥物

巴黎奧運新增項目包括霹靂舞、滑板、運動攀登及滑水，當中滑水在位於南太平洋的法國屬地大溪地舉行。今屆奧運設32個大項，而吉祥物是紅色帽子「 Phryges」，是兩頂擬人化的弗里吉亞無邊便帽，象徵自由，由古羅馬時期起包含「奴隸獲釋放，變回自由人」及「結束獨裁」的含義。