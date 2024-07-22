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體育
2024-07-22 22:00:00

巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包

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巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包（am730製圖）

巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包（am730製圖）

巴黎奧運2024（Paris 2024）開幕時間將在香港7月27日凌晨1時半（當地時間7月26日晚上7時半）舉行，開幕禮地點是由塞納河開始，路線沿經巴黎鐵塔、羅浮宮、聖母院、協和廣和等巴黎景點，終點為夏樂宮，是首個體育場外舉行的奧運開幕。包括香港運動員在內的10,500名選手將乘船入場，別開生面。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜開幕禮在塞納河舉行。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮預計有50萬名觀眾。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮起點是塞納河。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕時間是香港7月27日凌晨1時半。（美聯社） 巴黎奧運｜巴黎將第3度舉辦夏季奧運。（美聯社） 巴黎奧運｜開幕禮將沿途經過多個巴黎打卡景點，包括巴黎鐵塔。（美聯社）

巴黎奧運歷史

巴黎自1908、1924年後，事隔100年後第3次舉辦奧運，繼倫敦後第2個城市三辦奧運。而來屆奧運將在2028年美國洛杉磯（ Los Angeles 2028）上演。2023年奧運（Brisbane 2032）將在澳洲布里斯班舉行。

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巴黎奧運新增項目及吉祥物

巴黎奧運新增項目包括霹靂舞、滑板、運動攀登及滑水，當中滑水在位於南太平洋的法國屬地大溪地舉行。今屆奧運設32個大項，而吉祥物是紅色帽子「 Phryges」，是兩頂擬人化的弗里吉亞無邊便帽，象徵自由，由古羅馬時期起包含「奴隸獲釋放，變回自由人」及「結束獨裁」的含義。

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播

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巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日石偉雄、李卓耀上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月27日江旻憓、何詩蓓上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日鄧俊文、謝影雪或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日馬君正、鄭清然上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月28日何詩蓓與黃鎮廷上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日張家朗上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日何詩蓓或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月29日黃鎮廷、杜凱琹或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日張家朗、趙顯臻或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月30日伍泰龍、阿輝或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日李卓耀、盧善恩或上陣（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月31日何詩蓓、祥傑或上陣（am730製圖）

巴黎奧運香港運動員名單

  • 李思穎（單車女子公路賽、場地女子全能賽）、劉允祐（單車男子公路賽）
  • 陳諾思（女子花劍個人賽）、張家朗（男子花劍個人賽）
  • 江旻憓（女子重劍個人賽）、何瑋桁（男子重劍個人賽）
  • 石偉雄（男子跳馬）
  • 盧蔚豐（跆拳道男子68公斤以下級）
  • 王嘉莉（柔道女子48公斤以下級）
  • 伍泰龍（三項鐵人男子個人賽）
  • 刁俊稀（田徑男子100米）
  • 何甄陶（男子50米自由泳）
  • 何詩蓓（女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400 米自由泳）

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巴黎奧運香港運動員名單

  • 張心悅（女子 200米背泳）
  • 歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐、鄭莉梅（女子 4×100米自由泳接力、女子 4×100米混合泳接力）
  • 馬君正（滑浪風帆女子 iQFOiL）、鄭清然（滑浪風帆男子 iQFOiL）
  • 貝俊龍（男子 ILCA 7 單人帆船）、阿輝/祥傑（男子 49 人級帆船）
  • 趙顯臻（男子單人雙槳艇）
  • 黃鎮廷（乒乓球男單）、杜凱琹、朱成竹（乒乓球女單）
  • 黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）、杜凱琹、李皓晴、朱成竹（乒乓球女團）
  • 吳詠琳（乒乓球女團體候補）
  • 盧善恩（羽毛球女單）、李卓耀（羽毛球男單）
  • 楊霈霖/楊雅婷（羽毛球女雙）、鄧俊文/謝影雪（羽毛球混雙）
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活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）

巴黎運閉幕禮時間

巴黎奧運幕禮時間是8月12日凌晨2時（當地時間8月11日晚上9時）舉行。

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巴黎奧運直播香港平台

香港特區政府早前購買巴黎奧運香港轉播權，香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB4間免費直播。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）