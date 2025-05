告示牌上的英文版出錯引來熱議。(FB「地板友 Flat Out Club」)

近日社交網站流傳一張照片,一個屋苑附近的停車場的閘機上,貼有一張告示牌,提醒駕駛者要拍八達通。從該圖可見,中文版本是「請拍八達通」,惟英文版本卻寫上「Please take a photo of the Octopus」,意即為「請拍一張八達通的照片」。