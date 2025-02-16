網上熱話｜山頂的士落山開價380元　台灣遊客獲港網民建議搭完報警

的士服務質素備受本港社會關注，俗稱「黑的」的不良的士司機仍禁之不絕。有來自台灣的旅客到訪山頂後，晚上約7時半打算乘搭的士落山，惟遇到的士司機開價380元，及後再「減價」30元至350元，直言聽罷收費後只好繼續排隊輪候約半小時，乘搭山頂纜車落中環。不少香港網民紛紛教路指，事主應前往山頂的常規的士站候車，以及落中環的車資應不會超過100元，建議再次遇上「黑的」時報警。 ▼台灣遊客發帖分享及網民回應▼

網民：這種騙錢的劣質司機 一名來自台灣的旅客在社交網站Threads發帖稱，有市區的士在晚上最多旅客要落山的時段，於山頂開價380元落山，其後再改為索價350元。不少香港網民見狀都批評有關「黑的」，建議再遇到類似情況可以報警，「到山腳他還是說$350就叫司機改目的地要到最近的警署下車」、「我教你個方法，照樣上車，到目的地就付表的金額，他不願意你就報警」、「可以報警喇，這肯定是濫收車資呀」、「這種騙錢的劣質司機，拍下車牌和司機報警吧。」