網上熱話｜山頂的士落山開價380元　台灣遊客獲港網民建議搭完報警

的士服務質素備受本港社會關注，俗稱「黑的」的不良的士司機仍禁之不絕。有來自台灣的旅客到訪山頂後，晚上約7時半打算乘搭的士落山，惟遇到的士司機開價380元，及後再「減價」30元至350元，直言聽罷收費後只好繼續排隊輪候約半小時，乘搭山頂纜車落中環。不少香港網民紛紛教路指，事主應前往山頂的常規的士站候車，以及落中環的車資應不會超過100元，建議再次遇上「黑的」時報警。
▼台灣遊客發帖分享及網民回應▼
網民：這種騙錢的劣質司機
一名來自台灣的旅客在社交網站Threads發帖稱，有市區的士在晚上最多旅客要落山的時段，於山頂開價380元落山，其後再改為索價350元。不少香港網民見狀都批評有關「黑的」，建議再遇到類似情況可以報警，「到山腳他還是說$350就叫司機改目的地要到最近的警署下車」、「我教你個方法，照樣上車，到目的地就付表的金額，他不願意你就報警」、「可以報警喇，這肯定是濫收車資呀」、「這種騙錢的劣質司機，拍下車牌和司機報警吧。」
有網民就指出，於山頂道近芬梨道和柯士甸山道的位置，根本就不是正規的士站，「相中這個是非法的計程車站，根本就不能在這裏上下客」，另有人教路事主除的士和山頂纜車外，還能乘搭巴士或專綫小巴落山，甚至可花約半小時步行至中環，「坐15號巴士」、「沿舊山頂道步行下山也半小時就到中環了。」