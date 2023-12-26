熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-26 16:00:59

網上熱話｜平安夜巴士迷舌戰九巴職員　網民：照聽道理係站長嗰邊

分享：
網上熱話｜平安夜巴士迷舌戰九巴職員　網民：照聽道理係站長嗰邊

網上熱話｜平安夜巴士迷舌戰九巴職員　網民：照聽道理係站長嗰邊

剛過去的平安夜(24日)尖沙咀聚集不少市民狂歡渡佳節，而慈雲山當晚亦有一班巴士迷到場，但似乎就不太平安。有網上討論區提到，當晚9時許一輛城巴116線巴士抵達慈雲山(中)巴士總站時，吸引一批巴士迷爭相拍照紀錄，但當中數人懷疑不滿九巴站長上前勸他們返回行人路，繼而發生口角。

▼巴士迷到慈雲山(中)總站拍攝巴士▼

平安夜當晚一批巴士迷在慈雲山(中)總站拍攝城巴116線。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚一批巴士迷在慈雲山(中)總站拍攝城巴116線。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，雙方發生口角。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，在場起哄。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，雙方發生口角。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，雙方發生口角。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，雙方發生口角。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，雙方發生口角。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚有巴士迷疑不滿遭九巴站長提醒返回行人路，在場起哄。(FB群組「是日快快-巴士即日相」) 平安夜當晚吸引一批巴士迷到慈雲山(中)總站拍攝的巴士。(FB群組「是日快快-巴士即日相」)

巴士迷追至站長室外爭執

社交網站流傳一段長約35秒的短片，首先可見一名身穿橙色衛衣的男子，以粗口大罵向鏡頭後方，「喂×吖，嚟啦，縮沙狗啊依家？」身旁一名掛着一部裝有長鏡相機的巴士迷，亦附和稱「叫差佬嚟囉，×你老×呀」。穿橙色衛衣者其後更衝向九巴站長室入口，此時才顯示剛才兩人指罵的正是總站的九巴站長。

站長其後再次步出理論，認為剛才勸止巴士迷注意安全和返回行人路沒有問題，橙衣者回應稱「我哋好快之嘛，又唔阻你幾耐」，惟隨即遭站長駁斥指「好快？你睇下後面啲車」，意指行為導致站內出現擠塞，並強調只是要求巴士迷返回行人路，「就係咁簡單」，同時警告橙衣者不要再責罵。橙衣者最終未有再反駁，鏡頭之後轉向巴士站一方，則見另一名巴士迷大叫「……阻礙車務運作，垃圾」，片段之後拍到一批巴士迷步離後完結。

網民：自己錯有咩資格話人

有網民留言認為站長沒有做錯，「班人快影完咪冇事囉，自己錯有咩資格話人呀」、「照聽道理係站長嗰邊」、「站長×幾句即刻無聲出」，亦有留言不理解為何這輛巴士會吸引到他們專誠拍攝。據了解，涉事巴士主要行走南區區內路線、屬於城巴獨一無二的「樣辦車」，當日行走包括116線在內的前新巴路線，其特別安排因而吸引巴士迷追捕。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受