網上熱話｜平安夜巴士迷舌戰九巴職員　網民：照聽道理係站長嗰邊

剛過去的平安夜(24日)尖沙咀聚集不少市民狂歡渡佳節，而慈雲山當晚亦有一班巴士迷到場，但似乎就不太平安。有網上討論區提到，當晚9時許一輛城巴116線巴士抵達慈雲山(中)巴士總站時，吸引一批巴士迷爭相拍照紀錄，但當中數人懷疑不滿九巴站長上前勸他們返回行人路，繼而發生口角。

社交網站流傳一段長約35秒的短片，首先可見一名身穿橙色衛衣的男子，以粗口大罵向鏡頭後方，「喂×吖，嚟啦，縮沙狗啊依家？」身旁一名掛着一部裝有長鏡相機的巴士迷，亦附和稱「叫差佬嚟囉，×你老×呀」。穿橙色衛衣者其後更衝向九巴站長室入口，此時才顯示剛才兩人指罵的正是總站的九巴站長。

站長其後再次步出理論，認為剛才勸止巴士迷注意安全和返回行人路沒有問題，橙衣者回應稱「我哋好快之嘛，又唔阻你幾耐」，惟隨即遭站長駁斥指「好快？你睇下後面啲車」，意指行為導致站內出現擠塞，並強調只是要求巴士迷返回行人路，「就係咁簡單」，同時警告橙衣者不要再責罵。橙衣者最終未有再反駁，鏡頭之後轉向巴士站一方，則見另一名巴士迷大叫「……阻礙車務運作，垃圾」，片段之後拍到一批巴士迷步離後完結。

網民：自己錯有咩資格話人

有網民留言認為站長沒有做錯，「班人快影完咪冇事囉，自己錯有咩資格話人呀」、「照聽道理係站長嗰邊」、「站長×幾句即刻無聲出」，亦有留言不理解為何這輛巴士會吸引到他們專誠拍攝。據了解，涉事巴士主要行走南區區內路線、屬於城巴獨一無二的「樣辦車」，當日行走包括116線在內的前新巴路線，其特別安排因而吸引巴士迷追捕。