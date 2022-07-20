網上熱話︱店員被屈非禮店家CCTV片洗嫌　情侶最終道歉 (更新)

【7月19日09:40更新】店員被指非禮女食客事件餘波未了！食店昨晚在社交網站專頁表示，已按事主要求公開CCTV片段，但至今就事主的回覆「未見有歉意」，反問「如果唔係有cctv可以證明到佢係無意為之，要一個年輕人點去承受」。食店強烈要求兩位事主公開道歉，「對自己嘅所作所為付責任，而且對員工一個交代。」店方又指，涉事店員心情「已經好番好多」，並獲不少食客關心，重申希望事主可以盡快道歉，令事件可以平息。

【7月20日10:50更新】涉事的情侶在周二晚聯絡本地網媒「Channel C」表示願意就事件道歉，情侶表示在周二收到數十個不名來歷的電話，令他們明白到將別人相片放上網受到的困擾，因此對有關行為致歉。然而女子仍堅稱當時對自己被觸及而感受到被不舒服，在店內用餐達45分鐘的事主，又聲稱自己只想「盡快食完離開」，又指自己不懂得應變，而沒有與男友交換坐位及換到鄰座。該情侶聲稱已約會涉事的店家表達道歉，以及希望事件平息。

港女稱遭店員非禮 店家放CCTV片圖證清白

【7月18日18:10更新】香港地少人多，不少小店的舖面較窄，坐得較貼也是人之常情。不過，一對情侶上周三(13日)到訪天水圍新北江商場的一間餐廳用膳時，女子疑不滿店員出入時身體接觸到她，其男友上周五(15日)在網上留言聲討店家，又貼上男店員的相片。可是店家在周日(17日)發放涉事的閉路電視片段，證明當時店員只在勤奮工作，藉此證明店員清白；有網民指女子如覺得不舒服就應與男友換位。

在上周五，自稱女子男友的網民在天水圍的群組留言，並附上涉事店家的帳單和店員的圖片，聲稱遭到店員的下體多次觸及背部非禮。該男子又指，當時店員要求他們坐在一邊搭檯，但男子卻以疫情及檯窄拒絕。由於男子沒能提供出影片證明，網民最初還半信半疑，有網民呼籲男子報警等。

在周日，涉事店家就將有關的影片放上網澄清，網民就轉移聲討該男子。之後聲稱為涉事女子的網民，又利用男子的帳號回應，繼續堅稱店員非禮，又指有關店面「唔係好窄」，但指自己沒有報警，亦沒有表示過要報警。至於店家表示：「如證實員工清白，請事主公開道歉」。