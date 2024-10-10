網上熱話｜慈雲山茶記長者食客水杯浸假牙 街坊憂衞生怒批噁心

去茶餐廳或冰室，食客通常會獲一杯白開水，部分人會直接飲用，亦有人用來浸餐具清潔，不過用來浸「假牙」似乎過了火？有慈雲山網民近日光顧區內一間連鎖茶餐廳時，竟發現鄰桌有男長者食客直接用餐廳水杯浸「假牙」，拍下照片並上傳社交平台，引來網民怒轟缺德噁心。

該名港媽網民近日於facebook群組「慈雲山資訊交流」發帖，指於區內一間連鎖茶餐廳用餐時見到該驚人一幕，並上傳相片，留言指「成棚假牙就落個水杯度」。從相中可見，該名食客的檯上有「留座」牌，放滿3杯清水，其中一杯清澈，一杯略帶混濁，還有一杯正泡浸假牙。樓主及後稱「香港人嚟㗎！係阿伯，仲要係嗰度嘅熟客」、「我第一次見」。

有街坊稱「唔再幫襯」

有關帖文引發熱議，不少網民大感噁心，狠批阿伯缺德，擔憂惹來衞生問題，「唔計實質衞生問題，個畫面好嘔心」、「嘩呀真係冇家教」、「太自私」、「只要你唔尷尬，尷尬嗰個就係人哋」。有街坊更表示「好噁心，我平時成日去」、「唔再幫襯」，又指餐廳應張貼勸喻通告及永久拒絕相關顧客光顧，亦有網民就指「叫佢自己帶私家杯」、「叫佢攞埋個杯返屋企」，另有人稱已見怪不怪，「細個會見得比較多，近年已經少咗」、「其實用假牙長者很多都有這種缺德的習慣，睇得多慢慢你就會感覺冇嘢」、「間中會見到老鬼咁做，就算話佢哋都係唔會改」、「我見過吐痰落杯水度」。

