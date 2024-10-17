網上熱話｜旺角長裙女手持香煙 大搖大擺入港鐵站「買飛」(有片)

港鐵範圍內不准吸煙，早前有網民於九龍塘站目擊多名男子在月台吸煙，其間車站廣播「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，最新則有影片拍到一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。

相關照片和影片昨日起於社交平台群組流傳，該名長裙女子一直背對鏡頭，手持香煙步進入大堂港鐵旺角站，及後走近買票機購買車票，雖然未見她當場吸煙，但手上香煙疑已燃點，片中有人傳出咳嗽聲，未知是否被二手煙嗆到不適，全程未見港鐵職員上前介入。

帖文引來網民熱議，不少人直斥其行為缺德，直指「罰錢啦！」、「冇人拉佢？」、「貼上嚟無意思，應該即時通知職員要求即時處理」，亦有人稱「習慣下啦」，有網民聲稱認出片中女子經常在旺角站或油麻地出現，「上次喺東鐵，見到個女人擔住煙一出車廂就即刻點火」、「有人臨上巴士前扯口勁嘅，上到車就噴」，亦有網民惡搞影星張家輝的電影對白「邊有地鐵站唔畀食煙㗎？」

違例者可被罰款5000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。