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2024-10-17 11:26:16

網上熱話｜旺角長裙女手持香煙 大搖大擺入港鐵站「買飛」(有片)

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一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(網上圖片/影片截圖)

一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(網上圖片/影片截圖)

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港鐵範圍內不准吸煙，早前有網民於九龍塘站目擊多名男子在月台吸煙，其間車站廣播「港鐵範圍內嚴禁吸煙，多謝合作」，最新則有影片拍到一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。

九龍塘站月台4男同框煲煙　網民：搵職員罰佢5000先講啦 (有片)

一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(網上圖片) 一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(影片截圖) 一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(影片截圖) 一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(影片截圖) 一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(影片截圖) 一名長裙女大搖大擺手持香煙，步入港鐵旺角站大堂「買飛」，雖未有吸食，但疑已燃點。(影片截圖) 港鐵九龍塘站月台1名揹斜孭袋男子手持有香煙，另外兩名穿白色上衣男子和一名穿黑色上衣的男子分別手持香煙及吸煙。(Thread)

相關照片和影片昨日起於社交平台群組流傳，該名長裙女子一直背對鏡頭，手持香煙步進入大堂港鐵旺角站，及後走近買票機購買車票，雖然未見她當場吸煙，但手上香煙疑已燃點，片中有人傳出咳嗽聲，未知是否被二手煙嗆到不適，全程未見港鐵職員上前介入。

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帖文引來網民熱議，不少人直斥其行為缺德，直指「罰錢啦！」、「冇人拉佢？」、「貼上嚟無意思，應該即時通知職員要求即時處理」，亦有人稱「習慣下啦」，有網民聲稱認出片中女子經常在旺角站或油麻地出現，「上次喺東鐵，見到個女人擔住煙一出車廂就即刻點火」、「有人臨上巴士前扯口勁嘅，上到車就噴」，亦有網民惡搞影星張家輝的電影對白「邊有地鐵站唔畀食煙㗎？」

違例者可被罰款5000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

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