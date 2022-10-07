網上熱話｜東鐵讓座衝突　兩媽媽上《東張西望》落淚回應：你哋咒細路仔唔啱

兩名女子周三(5日)在港鐵東鐵線列車車廂內，要求乘客讓座予她們的子女而起爭執，其中有女子稱，要乘客讓坐予小朋友，是因為「小朋友怕跌親」、「細路一定要坐」。隨後，二人與乘客爆發口角衝突，更導致列車一度暫停行駛。兩名女子昨(6日)主動聯絡《東張西望》，聲稱要講述事件真相。

BBC媽：我係外國返嘅

兩位媽媽兩人分別名為Sarah(化名)及陳太(化名)。Sarah指自己是BBC(British Born Chinese華裔英國人)，她強調：「我係外國返嘅，我哋教育制度係，如果有優先座，有需要就要問人哋可唔可以畀坐。」及後，Sarah情緒開始激動並指：「有一位男士，好串咁鬧『我就好想見到你依家細路仔跌親整傷』。做一個媽媽，你睇到佢哋中傷你小朋友......我哋天職係保護小朋友......你咒一個細路仔，it's not right(係唔啱)。擺人哋上網，擺啲仔女上網，我哋做媽媽，做一個市民，係唔想咁唔開心，Post我哋上網歪曲晒。」

台媽：擋手機出於防衛

另一位媽媽陳太則指自己是台灣人，她亦同樣哭訴子女被拍攝，是沒有一個家長可以接受。「有哪個家長可以接受小朋友被人錄影，擺上網公審？我的小朋友完全好害怕，問為什麼你們一直在互罵。」

惟她對於用手擋著拍攝者的手機的舉動，則指：「不好意思，我真的抓住了你的手機。只是出於防衛的動作，我沒有想搶你的手機，我只是想保護我的孩子。」而兩人異口同聲表示，觸發今次事件，主因歸咎於兩地文化差異。