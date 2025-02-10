網上熱話｜樂悠咭婦人搭巴士往大埔富蝶邨　質問車長為何無半價　網民猜測「未夠老」

有網民目擊一名使用樂悠咭的婦人，在乘搭巴士期間不斷質問車長為何沒有半價優惠。(網民Mander Mander Wai@FB群組「大埔人大埔谷」)

二元乘車優惠目前仍在檢討階段，使用樂悠咭的乘客現時仍可享用有關福利。有網民日前在大埔目擊一名婦人，登上一輛前往富蝶邨的九巴72K線巴士並以樂悠咭付款後，質問車長「為何不是半價」。該網民稱，車長當時禮貌地回應樂悠咭本身已經有兩元優惠，因此不能同時享用其他優惠，但婦人仍然堅持質問車長「為何政府不給予半價」。

目擊者引述婦人：我貢獻不少用盡福利有何問題 據發帖網民提及的路線和地點，從頌雅路聖母聖心小學巴士站乘搭72K線巴士往富蝶邨，分段收費為2.6元，即年滿65歲的長者車資為1.3元。網民在帖文指出，當婦人獲其他人建議可步行前往富蝶邨時，反擊稱平時也是步行回家，只是今次專誠嘗試搭巴士，並反問「我貢獻了不少，用盡社會福利有何問題」，乘車期間亦不時破口大罵「白痴」、「發神經」、「八婆」。