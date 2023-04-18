網上熱話｜港女不滿搭的士無折扣與司機激辯　司機發火連串粗口請客走(有片)

香港搭的士總愛召有稱「85的」的折扣的士，惟日前有一名中年港女召的士後，問司機有否折扣，卻被司機回應按錶收費，令她非常不滿，更與與司機在車上激辯，最後司機更發火，說出連串粗口「請客走」，影片引來網民熱議。
港女不滿搭的士無折扣
有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「今日今日嘅乘客，今時今日嘅司機」為題，上載車CAM影片，該片全長47秒，畫面顯示是在周一（4月17日）上午10時半拍攝。
影片開始時，的士已到達目的地，港女即問司機是否有折扣，司機卻不解發出「吓」的聲音，女乘客疑惑追問司機「我撳咗正價？」。
但司機極不耐煩回應「搭的士喎！」，港女立刻反駁「call車喎」，司機隨即上火與其激辯，「你睇清楚個App先好無？梗係跟錶收費啦姐姐。港女再問及「邊度寫架？」，司機則回諷，「邊度寫？妳call車法例要求都係跟錶收費架啦」。
司機發火連串粗口請客走
不過，港女雖然放下車錢，但疑不滿司機回應，更出言回嗆「得啦，我記住你啦，好簡單之嘛，畀多幾蚊你」。司機聞後反而更怒爆粗，「你睇醫生啊！睇下你敢唔敢講折呀，傻X，X你老X」。港女最後補刀，「留返畀你自己睇，成家睇啊你！」，之後司機狂爆粗怒罵「畀折你，折墮啊妳，X你老X」。
網民：的士佬形象破壞晒
影片引來眾網民熱議，有網民批評女乘客態度有問題，指她「攞着數」、「客唔係大晒」；但更多網民認為司機態度惡劣，認為他態度令的士司機形象被破壞，「而家搭的士都幾驚，￼俾人影樣又錄音，仲要擺上網」、「態度都幾差下，好聲好氣解釋唔得嘅點解？」、「的士佬嘅形象俾你破壞晒」、「盡顯香港服務業精神」。