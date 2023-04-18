網上熱話｜港女不滿搭的士無折扣與司機激辯　司機發火連串粗口請客走(有片)

港女不滿搭的士無折扣

有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「今日今日嘅乘客，今時今日嘅司機」為題，上載車CAM影片，該片全長47秒，畫面顯示是在周一（4月17日）上午10時半拍攝。

影片開始時，的士已到達目的地，港女即問司機是否有折扣，司機卻不解發出「吓」的聲音，女乘客疑惑追問司機「我撳咗正價？」。

但司機極不耐煩回應「搭的士喎！」，港女立刻反駁「call車喎」，司機隨即上火與其激辯，「你睇清楚個App先好無？梗係跟錶收費啦姐姐。港女再問及「邊度寫架？」，司機則回諷，「邊度寫？妳call車法例要求都係跟錶收費架啦」。