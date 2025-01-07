網上熱話｜港媽分享校巴不再提供GPS通知　網民驚訝有此服務：教子女好機會

近年愈來愈多家長會親自接送子女上學，但安排孩子搭校巴也是不少人的選擇。有媽媽近日接獲通知指，校巴公司因開源節流而取消GPS(全球定位系統)通知服務，提醒學生應預早抵達校巴上車處。她在社交網站發帖分享事件，原本關注GPS本身是不是校巴提供的一種額外服務，豈料很多網友原來對有關安排聞所未聞、「第一次聽」，更認為可藉此教育子女多一課。

內容吸引不少網民留言，有人指從帖文始得知現時的校巴有如此服務，「而家先知有校車會做呢啲野(嘢)」、「第一次聽校巴有GPS服務」、「我原本都唔知個女搭校車個GPS有咩用，依家終於知原來係可以當預計到站時間。」另有很多人指出，這是一個好機會教導小朋友要守時，「大家睇住個時間做人」、「人係會等車；但校車同其他公共交通工具係唔會等人。」

網民獻計用WhatsApp定位

同時，有留言指出GPS可以讓家長得悉車輛位置，如果校巴遲到可及早轉乘其他交通工具，或知道孩子放學時遇上擠塞等，「起碼知架車去咗邊」，亦有網民建議車上保母可在WhatsApp建立群組，再利用既有功能實時分享位置，達致相同功能。