網上熱話｜港男北上種牙險被螺絲釘哽死　發文轟「搞到一肚氣」

近期香港人愛北上消費，除到內地飲飲食食外，更有人為慳錢而北上護理牙齒。有港人在社交平台發文指，北上在內地牙科種牙，險被螺絲釘哽死。 該網民在Facebook群組發文寫道，指自己早前北上找牙醫種牙，「進行到最後一part(部分)，上左螺絲等新牙做好就裝(牙)，點知早兩晚睇波訓(瞓)著咗， 突然之間feel到喉嚨有粒硬物kick住咗， 差啲畀佢搞到窒息， 𦧲出嚟一睇，原來係種牙嗰粒螺絲。」

牙醫 診所Hea答男子 其後該男子在第二天立即致電該診所的牙醫，詢問為何螺絲會攆掉下來，後來診所回答，「竟然同我講呢個螺絲係臨時嘅，甩出嚟唔出奇，仲叫我自己擰返上去。唔好玩啦點擰！大佬啊，你粒嘢係鐵嚟㗎，吞咗落去Kick住咗真係有機會窒息死人架。」