網上熱話｜的士司機「唔識路」睇實體地圖 網民：起碼努力解決問題

有網民發帖指「今朝搭的士落荔枝角，個司機話自己唔係好識路，本身諗住叫佢跟Google地圖，點知佢自己攞咗本地圖出嚟」、「懷疑想揼我波鐘，收多我幾蚊」，照片可見該名的哥有白髮，車頭裝有三部接單用的手機，惟他未有開地圖程式，卻直接拿出實體地圖的荔枝角區一頁「手指指」尋找目的地。(Threads)

的士拒載問題時有發生，部份司機常以「唔識路」為藉口，被批評「要個客教番司機點樣到目的地，連手機開Google map都唔曉用」。社交平台Threads今日(24日)早上有網民發帖，指「今朝搭的士落荔枝角，個司機話自己唔係好識路，本身諗住叫佢跟Google地圖，點知佢自己攞咗本地圖出嚟」、「懷疑想揼我波鐘，收多我幾蚊」，照片可見該名的哥有白髮，車頭裝有三部接單用的手機，惟他未有開地圖程式，卻直接拿出實體地圖的荔枝角區一頁「手指指」尋找目的地。

帖文引起網民熱議，「佢有三四部電話，但竟然係睇地圖」、「佢本地圖係邊一年既version?」、「咁樣你捉到佢兜路都有得瀨呀嘛」，「起碼佢真係努力去解決問題，唔係話唔識路唔去」、「其實算係咁，都唔係一黎就唔識路閘門拒載」、「至少好過有電話都唔識用google map 嘅人」、「好嘢嚟，冇電都照行，又有懷舊作用」、「我細過都係咁樣攞本地圖出街」。

亦有網民認為實體地圖仍有作用，「應該係被Google map昆過先用實體地圖」、「實體地圖先多野睇，可以一眼睇成個區，容易搵路啲」、「有時app都未必有實體地圖準」、「實體地圖先寫得清楚，有啲路口連消防閂都有講，啲乜乜map隨時已經叫你轉變駛入去」