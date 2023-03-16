網上熱話｜荃灣楊屋道街市買蟶子呃秤4兩　老闆網上親自「耍冧」

買餸最怕呃秤！有網民日前在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，分享一次買餸經歷，並稱「呃秤一定要公開」。事緣他近日到楊屋道某海鮮檔，買了8隻每斤110元的巨型蟶子，女店員秤完後，表示重1斤12兩。

買 蟶子被呃秤4兩

惟他拿上手後，卻質疑太重秤，「我上次買蟶子，已經收多我錢，差2兩我都吞咗佢算數。今次我當佢面再秤，1斤12兩只有1斤8兩，足足呃秤4兩。佢當堂笠水話，你話幾多就幾多囉！自動收返1斤8兩價錢165元。」

樓主提醒大家買海鮮一定要睇秤，「唔好畀人呃」，該海鮮檔他常去幫襯，平時都足秤，「但這個女人平時講嘢已經粗聲粗氣態度唔好，最重要呃我兩次，所以今次要公開佢，等佢檢討下」。