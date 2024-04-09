荃灣一間新開業茶餐廳推出早餐及午餐任食自助放題，分別收費每位38元及58元，吸引路人注意。(《am730》記者攝)

近期不少餐廳抵不住加租壓力及人流稀少相繼結業，亦有新餐廳在逆市下開業。荃灣一間新開業茶餐廳欲以奇招搶眼球，推出早餐及午餐任食自助放題，分別收費每位38元及58元，亦提供跟餐飲品暢飲，吸引大批網民及路人注意。

該間名為「西灣香飯堂」的茶餐廳位於荃灣大涌道荃運2期地下，鋪外張貼大型宣傳餐單，標榜早餐午餐任食，吸引不少路人注視。其中早餐任食每位收費38元，時間為早上7時至11時半，餐單有豬骨瑤柱花生髮菜粥，另有蒸包如叉燒包、鮮肉包、流沙包等，亦有餃子、燒賣、糯米雞，亦提供炒飯、炒河粉、滷肉麵、河粉、米綫。

至於午餐任食每位收費58元，時間為早上11時半至下午3時，主食有白飯、炒飯、炒河粉，亦有各式小炒蒸菜、潮式滷水、亦有豬骨湯提供。

