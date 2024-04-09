近期不少餐廳抵不住加租壓力及人流稀少相繼結業，亦有新餐廳在逆市下開業。荃灣一間新開業茶餐廳欲以奇招搶眼球，推出早餐及午餐任食自助放題，分別收費每位38元及58元，亦提供跟餐飲品暢飲，吸引大批網民及路人注意。
該間名為「西灣香飯堂」的茶餐廳位於荃灣大涌道荃運2期地下，鋪外張貼大型宣傳餐單，標榜早餐午餐任食，吸引不少路人注視。其中早餐任食每位收費38元，時間為早上7時至11時半，餐單有豬骨瑤柱花生髮菜粥，另有蒸包如叉燒包、鮮肉包、流沙包等，亦有餃子、燒賣、糯米雞，亦提供炒飯、炒河粉、滷肉麵、河粉、米綫。
至於午餐任食每位收費58元，時間為早上11時半至下午3時，主食有白飯、炒飯、炒河粉，亦有各式小炒蒸菜、潮式滷水、亦有豬骨湯提供。
網民意見兩極化 有人斥難食
「香港茶餐廳及美食關注組」facebook群組有網民率先試食，照片賣相引發大家熱議，意見兩極化，「尋日去試咗，好難食」、「唔講仲以為係監獄風雲入面啲午餐」、「一人有一隻雞翼」、 「幾廿蚊任食仲想點呀」、「我覺得賣相都唔係好差，價錢非常吸引」、「幾十蚊有肉有菜有飯，係咁上下㗎啦，俾龍肉你食好冇？」、「啱晒大胃王」、「試試佢都冇妨」，另有人稱「個門口似麻雀館改裝」、「貴又話香港咁貴緊係執，平又話咁平睇佢幾時執」、「俾你任食，食得幾多」、「都係兩餸飯抵食」。