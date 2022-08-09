網上熱話｜荃灣街市「野生黃花魚」盛惠6000元　網民：出咗消費券都買唔起

消費券2022第二階段自周日(7日)起派發，不少市民都選擇「食返餐好」。有網民日前在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文指，到荃灣楊屋道街市買餸時，發現有魚檔出售海黃花魚，價錢牌上標價每條6,000元，同時寫上「本灣海黃花」作招徠。

而相中可見，至少4至5條黃花魚被放於發泡膠箱展示，箱內有大量冰粒用以保鮮，不過相關價錢牌，未有標明是按黃花魚重量還是每斤出售。帖文一出，網民紛紛留言指貴得驚人，引發熱議。

專家撐海黃花貴得有道理

不少人更直言「食唔起」天價貴魚，「太離地，不過總有人買，愈貴愈要買」、「6千我訂嚿拖羅返嚟食好過啦」、「$6000可以喺酒家食一圍好豐富嘅菜，一家人開開心心食一餐，仲可以飲飽食醉」。亦有人質疑魚檔是看中消費券的商機，「出咗消費券都唔夠錢買」、「消費券派$2000，一條都買唔起」。不過有魚類發燒友持相反意見，稱「如果係真嘢就物超所值」。

惟有專家指出，野生黃花魚原來曾於十多年前一度絕迹，自設有休漁期後，才於本港復見蹤影，所以至今仍十分罕見，大至數斤以上的則更甚。過往售至內地的黃花魚，在上海菜館非常受歡迎，最高峰時亦同可賣至約6,000元一斤。而目前受疫情影響，魚類出口市場受阻，所以部分需在本地銷售，故海黃花售至6,000元一條，其實並不稀奇。