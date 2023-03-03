網上熱話｜葵涌石蔭路流鶯周圍走　公園阿伯被兜搭請食「波餅」(有片)

流鶯當街囂張拉客，實在有礙觀瞻。葵青區議員林紹輝在社交平台發文，並且上載影片，指近日石蔭路流鶯遍地，變得春色無邊，有疑似流鶯更主動向區內長者搭訕，期間「挨身挨勢」，甚至免費請長者食「波餅」。區議員林紹輝坦言，有公園阿伯被流鶯搞到暈陀陀。有網民留言指，流鶯在當區四圍走，聽聞會在公園殘廁完事，又說她的爸爸亦曾被流鶯兜搭，收費僅50元，好平宜，加服務亦是100元。

先聊天後捉手 輕聲細語灌迷湯

據區議員林紹輝上載街坊拍到的片段顯示，一名頭戴鴨舌帽、身穿牛仔衫褲、身形甚為苗條的中年女子，在區內一公園主動坐在一名阿伯旁邊，先是聊天談情，繼而捉住阿伯的手，放在自己的大腿上，期間疑似輕聲細語，狂灌迷湯，其後更是貼身攻擊，包括搭膊頭及請食「波餅」等，企圖將阿伯成功征服。片段最後是該女子拖著阿伯的手，至於有否下文就不得而知了。