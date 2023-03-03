網上熱話｜葵涌石蔭路流鶯周圍走　公園阿伯被兜搭請食「波餅」(有片)

流鶯當街囂張拉客，實在有礙觀瞻。葵青區議員林紹輝在社交平台發文，並且上載影片，指近日石蔭路流鶯遍地，變得春色無邊，有疑似流鶯更主動向區內長者搭訕，期間「挨身挨勢」，甚至免費請長者食「波餅」。區議員林紹輝坦言，有公園阿伯被流鶯搞到暈陀陀。有網民留言指，流鶯在當區四圍走，聽聞會在公園殘廁完事，又說她的爸爸亦曾被流鶯兜搭，收費僅50元，好平宜，加服務亦是100元。
先聊天後捉手 輕聲細語灌迷湯
據區議員林紹輝上載街坊拍到的片段顯示，一名頭戴鴨舌帽、身穿牛仔衫褲、身形甚為苗條的中年女子，在區內一公園主動坐在一名阿伯旁邊，先是聊天談情，繼而捉住阿伯的手，放在自己的大腿上，期間疑似輕聲細語，狂灌迷湯，其後更是貼身攻擊，包括搭膊頭及請食「波餅」等，企圖將阿伯成功征服。片段最後是該女子拖著阿伯的手，至於有否下文就不得而知了。
議員林紹輝指，當區流鶯行為離譜，實在難忍，有議員已向執法部門反映，呼籲居民如受滋擾，應挺身舉報，還石蔭路社區安寧。他又上載數名照片，可見數名疑似流鶯向區內阿伯主動搭訕，部分打扮性感，穿熱褲露出白滑長腿，當中戴帽女子最為進取，捉到阿伯的手，希望對方就範。
網民：收費50蚊聽過在殘廁搞掂
帖文惹來網民熱議，有人指：「好猖狂」、「恐佈」、「世風日下，道德淪亡」，「孤獨老人多，乘機而入」，要求警方處理；有人甚至作聯：「叔叔伯伯晚晚朝朝妓妓，鶯鶯燕燕處處融融洽洽」，更有女網民表示：「基本上佢哋(流鶯)周圍走，我之前聽過D人講過在公園殘廁搞掂，所以果D廁所我都唔敢去，好污蔑，又唔知佢哋有冇病！」又說：「我爸爸也被問過，好平50元，加服務100元，但有上門服務，我爸爸大叫你有病呀！跟住她跑走了……」