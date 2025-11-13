網上熱話｜藍田飯店雙拼燒味飯賣23蚊排長龍 　網民讚窮人恩物：時光倒流2003年？

經濟不景下市民荷包更需精打細算，兩餸飯開到成行成市，不少飯店亦要打價格戰。近日有網民分享，藍田有新開業飯店推出「窮人恩物」，雙拼燒味飯僅售23元，學生若穿着校服於買午飯，更可以低至18元購買雙拼飯。放工時間大排長龍，有已光顧的網民大讚性價比極高，指價格如「時光倒流2003年？」。

facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」周二(11日)有網民發帖，照片可見飯店在門外貼出價錢牌，顯示單拼燒味飯售20元，雙拼售23元。另外，若學生穿校服，於早上11時至下午2時可以18元購買單拼或雙拼飯。

食客讚餸唔少：切雞飯首選

有人指飯店位於港鐵藍田站附近，剛開業不久已大排長龍，「昨晚6點半排長龍」、「星期日6點幾已經無飯買」、「買滿$50減$5」，有已光顧的網民大讚性價比極高，「性價比極高，餸唔少仲有菜，味道OK抵食，切雞飯係首選」、「已經好平實惠喇」、「良心價打擊通漲」、「好事，可幫下啲基層人士」、依家啲人，真係窮！排隊買，唔怕比人笑！最緊要夠平！」。

亦有網民指「時光倒流2003年？」，感嘆「由魚翅撈飯墮落到食兩餸大鑊飯/廉價燒味」，有人回憶2003年情況，「當年十幾蚊已經有雙拼燒味飯」、「沙士係10蚊叉燒飯，冇得比」。