網上熱話｜觀塘大叔爭場挑釁後生仔　追人不成反仆倒(有片)

球場上爭場事件時有所聞，但阿叔與已訂場的年輕人之間爆發爭執的情況則較為罕見。近日，本港網絡瘋傳一段影片，顯示在觀塘秀茂坪曉明街的一個球場，一名身穿黃衣的阿叔與一群年輕人爭場。期間阿叔突然發難，試圖抓住一名年輕人，但該名年輕人迅速逃跑。最終阿叔不僅追不上，還摔倒在地，現場傳出恥笑聲。片段在網上惹來熱議。

大叔發難圖搶紅衣男手機

該影片長逾40秒，由一名秀茂坪街坊上載，並留言說：「據說，班𡃁仔已經訂好場地(有場紙)」。影片中可見一名黃衣大叔質疑一群年輕人沒有訂場，年輕人不斷重複表示：「我哋Book咗，你去管理處問啦！」其中一位年輕人甚至反嗆大叔：「book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」然而，大叔仍然不相信，繼續與年輕人口角。

期間，大叔似乎不滿，企圖伸手搶奪一名穿紅色衣服年輕人的手機，眾人大聲喝止。隨後，大叔暴衝想要攻擊一名身穿黃衣的年輕人，現場有人爆粗道：「X你老X！」黃衣的年輕人見狀迅速逃跑，結果大叔不僅追不上，更不慎摔倒在地，眾人見狀發出哈哈大笑，最後大叔緩緩站起，影片隨之結束。

網民：幾拾歲都唔化

影片引起了大量網民留言，其中不少人對大叔的「大蝦細」行為表示不滿，認為他摔倒在地是報應。有網民笑言：「後生仔真正Book左場，阿叔話我都仆左場喎」、「幾拾歲都唔化」、「一條大叔自己走去踩場，仲要俾D細路鬧，真係自己攞嚟X」、「呢個年紀重要X幾多獲先識大」、「告阿叔襲擊啦！有片夠做啦！唔係唔做嘢呀？」、「大叔呢啲咪專業球員典範囉，未開波先練插水」。