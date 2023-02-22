網上熱話｜銅鑼灣一藥房設「藥粉騙局」劏內地女近11萬　網民：牛鬼蛇神出晒嚟

香港與內地正式通關，來港購物內地旅客亦有所增加。日前，一名由內地寧波來港旅遊的女遊客，在社交媒體小紅書發文，指自己攜同兒子來港旅遊，在銅鑼灣一間藥房購買藥材時，疑似陷入「藥粉騙案」，付款時被要求支付近11萬港元，更一度指求助無門。

被要求繳天價藥粉費用

該名內地女遊客稱，自己日前在銅鑼灣一間藥房閒逛，看到中藥磨成粉喝了對身體好，只有大概看了一下瓶上貼紙的價錢，沒有仔細查問價格，便拿了一塊(藥材)讓店員快速磨成粉。但就在付款時，被藥房要求支付10.9萬港元，更稱藥材已磨成120錢的藥粉。她指，在人生路不熟、店員的要求下，最終硬著頭皮繳付了相關費用。