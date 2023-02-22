網上熱話｜銅鑼灣一藥房設「藥粉騙局」劏內地女近11萬　網民：牛鬼蛇神出晒嚟

香港與內地正式通關，來港購物內地旅客亦有所增加。日前，一名由內地寧波來港旅遊的女遊客，在社交媒體小紅書發文，指自己攜同兒子來港旅遊，在銅鑼灣一間藥房購買藥材時，疑似陷入「藥粉騙案」，付款時被要求支付近11萬港元，更一度指求助無門。
被要求繳天價藥粉費用
該名內地女遊客稱，自己日前在銅鑼灣一間藥房閒逛，看到中藥磨成粉喝了對身體好，只有大概看了一下瓶上貼紙的價錢，沒有仔細查問價格，便拿了一塊(藥材)讓店員快速磨成粉。但就在付款時，被藥房要求支付10.9萬港元，更稱藥材已磨成120錢的藥粉。她指，在人生路不熟、店員的要求下，最終硬著頭皮繳付了相關費用。
最終獲全額退款
在她回到酒店後，愈想愈不對勁，懷疑自己被欺騙買了天價藥物，於是返回現場與店員交涉，獲退其中的2萬元。但由於藥粉仍然價值近9萬元，最終報警求助。惟她在貼文中稱，報海關時求助時，相關人員卻沒有受理。數日後，始發現自己打錯電話，導致對海關有所誤解。
她最終提到，事件已告一段落，透露藥房已全額退款予她，稱以後還是會來港澳旅遊，「只不過會留一個心眼了」。事件引發熱議，有網民指，「能退到錢實在太好運」、「買藥材要小心看價錢」、「牛鬼蛇神都回來了」、「下次買嘢要小心啦！」