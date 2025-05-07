近日有一名黃埔居民向AEON反映，稱最近有傳聞指AEON黃埔將遷出，甚感擔憂並寫下親筆信詢問，促「千萬不要離棄黃埔的居民」，店長回應稱「本店現階段未有任何搬遷計劃」。(AEON Stores關注組FB)

零售市道低迷爆結業潮，日本大型超級市場DON DON DONKI最近宣布小西灣店將於5月31日結業，是攻港6年首有分店離場，不少網民擔憂掀骨牌效應。近日有一名黃埔居民向另一間大型超級市場AEON反映，稱「最近有傳聞指AEON黃埔將遷出」，甚感擔憂並寫下親筆信詢問，促「千萬不要離棄黃埔的居民」，店長回應澄清「本店現階段未有任何搬遷計劃」。

facebook「AEON Stores 關注組」近日有網民發布照片，可見有顧客在黃埔AEON分店寫下「顧客心聲」，稱最近有傳聞說黃埔AEON租約已滿並將遷出，大感憂慮詢問：「AEON要離棄黃埔的居民嗎？」該顧客於行文一直盛讚AEON，「服務不斷升級，例如新增八達通增值服務」，認為更加方便，若搬遷的話相信會大感不捨，直言「請你們千萬不要離棄黃埔的居民，我們很需要AEON啊」

有關心聲被張貼在店內，附上黃埔分店店長的親筆回應指，「本店現階段未有任何搬遷計劃，AEON植根社區，會繼續為客人提供服務」，同時向該顧客致謝。

網民指以訛傳訛引發混淆

帖文引發網民熱議，有黃埔街坊強調從來沒有聽過黃埔AEON分店結業或搬遷，認為是近日DONKI宣布小西灣店結業後，有網民討論黃埔DONKI亦「高危」時以訛傳訛引發混淆，「點解我喺黃埔谷咁耐都未見有人提過」、「佢真係好擔心，無事喇」、「呢間都幾大好行」、「應該暫時冇呢個可能」，不過亦有街坊認為「黃埔真係冷清咗好多」、「個個都北上食買玩」、「班街坊都窮過鬼」、「做生意當然要睇有無錢賺架啦」。