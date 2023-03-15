網上熱話｜黑衣男港鐵亂挑機健身教練　網民鬧港鐵職員無制止：捉人都要自己搞掂（有片）

若遇上被人「亂挑機」該如何是好？日前一名壯男欲乘港鐵之際，竟突然被陌生人撩交打，其後壯男更拍片記錄事件，「捉人都要自己搞掂」。事件引起網民迴響，亦有人認出壯男為前力威健身中心教練，同時又怒斥港鐵職員無制止。

黑衣男港鐵亂挑機壯男

網上片段全長約長7分鐘，片中背景為旺角站，片中穿藍色背心的壯男事主身型健碩，他一手拿起手機拍片，一手捉緊疑曾打他的黑衣男。

片中事主抓住黑衣男衣領，又表示自己在港鐵站被對方打，導致手部腫痛、甚至口部流血；又指對方在事發期間踢到他的手機並多次想逃跑。