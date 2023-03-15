網上熱話｜黑衣男港鐵亂挑機健身教練　網民鬧港鐵職員無制止：捉人都要自己搞掂（有片）

若遇上被人「亂挑機」該如何是好？日前一名壯男欲乘港鐵之際，竟突然被陌生人撩交打，其後壯男更拍片記錄事件，「捉人都要自己搞掂」。事件引起網民迴響，亦有人認出壯男為前力威健身中心教練，同時又怒斥港鐵職員無制止。
黑衣男港鐵亂挑機壯男
網上片段全長約長7分鐘，片中背景為旺角站，片中穿藍色背心的壯男事主身型健碩，他一手拿起手機拍片，一手捉緊疑曾打他的黑衣男。
片中事主抓住黑衣男衣領，又表示自己在港鐵站被對方打，導致手部腫痛、甚至口部流血；又指對方在事發期間踢到他的手機並多次想逃跑。
之後事主又把鏡頭轉向黑衣男，怒斥「你唔X使驚，你坐X硬監啦！」，隨後他續問身後港鐵職員港鐵內有否閉路電視，對方回答有後，又即說，「有CCTV影X晒，準備賠工傷啦你，賠X死你。」
片段後期拍到警方到場調停，並把事主及黑衣男隔開，事主坐在地下，向其中一名警員解釋事件，警員即表示因要保護雙方需要停機不能繼續拍片，片段才完結。
網民鬧港鐵職員：捉人都要自己搞掂
不少網民得悉事件後，紛紛怒斥港鐵職員無制止，「明明請左班行咇既保安，好似專請退役做，但有事永遠無影」、「港鐵職員只係會恰瘦弱學生仔姐，南亞/牛高馬大果D就當睇唔到」、「又健身又俾人打，即係點」；亦有人表示「只有我好奇點解會打?」、「你開住filter拍幾好笑」、「你都幾忍得，5還手」、「有冇入院驗傷？」。