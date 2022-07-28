網上熱話｜2萬元嬰兒矯形頭盔遺的士 港媽焦急求助：擔心影響BB療程

媽媽要照顧兩個小朋友不容易，要上班的在職媽媽可能更會忙得一頭煙。一名在職媽媽日前坐的士時，就一不小心遺下幼女治療用的嬰兒頭部矯形頭盔，令她心急如焚，惟有發帖希望借助廣大網民的力量，希望尋回失物。

兩孩之母劉小姐在網上發文指，她於周二（26日）中午約12時，帶著長女和6個月大的幼女，在秀茂坪曉光街上的士，前往觀塘功樂道婆婆家，將兩名女兒托管後上班。當時以一個黑白色米奇老鼠環保袋，袋著一個粉紅色的嬰兒矯形頭盔，怎料遺在的士上，現在不但損失金錢，最擔心影響幼女的矯正療程。

劉小姐表示，幼女現時6個月大，她剛出世時正值第五波疫情，一家不幸輪流感染，惟有將幼女隔離在房間內，將接觸減至最低。最後成功力保幼女沒受感染，卻疑因此令她長時間自行偏側睡，半邊頭骨扁平凹陷，擔心她長大後外觀受影響，甚至有斜頸、眼晴突出、視力受影響等問題，故度身訂製矯形頭盔，並開始配戴療程。

度身訂製矯形頭盔索價至少2萬元

劉小姐非常擔心拾獲的人不知道頭盔的重要性，會隨手棄掉。她指該種矯形頭盔需由美國專業工廠製造，每個索價2萬元以上，對她而言不是小數目。而且每次訂製需時兩星期，幼兒要重新量度，並再用兩星期重新適應新頭盔，非常影響矯形療程。為此她已經聯絡的士台，並已報案，可惜暫未有回音。希望大眾可以幫忙留意，如有人尋回頭盔，劉小姐願意付上薄酬。