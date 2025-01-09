熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-01-09 13:36:00

網上熱話｜38歲港女流浪深圳街頭逾1年？拖喼露宿公園火車站(有片)

分享：
影片中聲稱一名港女流浪深圳街頭逾一年，她自稱睡公園和火車站過夜。(網片截圖)

影片中聲稱一名港女流浪深圳街頭逾一年，她自稱睡公園和火車站過夜。(網片截圖)

adblk5

近日「小紅書」上瘋傳幾段視頻，內容是一名身穿紅色外套和短裙的香港女子，隻身拖喼在深圳街頭流浪逾一年。她自稱38歲，並表示是香港人，平時會在公園、火車站等地過夜，每月有2,000元至3,000元的生活費。她的經歷引起了網民的同情和熱議，當中有網民懷疑另有內情。

該女子駐足在一個小食檔前，似乎想買食物。(網片截圖) 該名女子自稱在內地出生。(網片截圖) 博主和該女子到一座大廈的後樓梯坐下進食並聊天。(網片截圖) 女子表示只有香港的號碼。(網片截圖) 女子稱睡公園。(網片截圖) 女子自稱一個月生活費2000至3000元。(網片截圖) 博主採訪該名女子。(網片截圖) 該港女自稱38歲。(網片截圖)

高學歷知識分子   為情所困

該港女的視頻由小紅書博主「星星之火照亮前方」發布，記錄了博主在深圳布吉遇到這名流浪港女的訪談。影片中，該女子披頭散髮，頭戴髮箍和眼鏡，身穿紅色外套和短裙，獨自拖著行李箱和走佬袋，駐足在一個小食檔前，似乎想買食物。

博主遂上前希望能幫她埋單，經過一番擾攘後，該女子終於接受了博主提供的食物和金錢。她表示自己是香港人，小時候在深圳羅湖出生，後來搬到香港，現已在深圳生活了一年多。片中還提到：「據附近的朋友說，女子是高學歷知識分子，為情所困走不出來」。

後父過身弟弟失聯  每月生活費3000元

隨後，博主和該女子到一座大廈的後樓梯坐下進食並聊天。根據該女子的介紹，她叫黎X桃，38歲，在香港有一名後父和一名弟弟，但後父已逝世，弟弟失聯。她在羅湖出生後搬去笋崗村，目前在深圳沒有租房，自去年從香港過來後，一直在公園或火車站過夜，若天氣寒冷則會前往人行隧道避寒，每月的生活費約為2,000至3,000元。博主透露，期間有訪問過串燒店老闆，老闆估計她是「精神受刺激」，他希望通過自媒體找到該女子家人，早日與家人團聚。

adblk6
博主希望通過自媒體找到該女子家人，早日與家人團聚。(網片截圖) 女子稱叫黎X桃，38歲。(網片截圖) 網民稱自己是該女子的前男同學，並透露她曾是一名物理學家。(網片截圖) 女子表示沒有弟弟消息。(網片截圖) 女子稱後父已經過世。(網片截圖) 女子稱在香港有一名後父和一名弟弟。(網片截圖) 女子稱在火車站過夜。(網片截圖) 女子指從香港過來。(網片截圖) 影片中聲稱一名港女流浪深圳街頭逾一年，她自稱睡公園和火車站過夜。(網片截圖)

網民疑有內情   「男同學」指流浪女是物理學家

影片至今吸引了大量網民留言，博主表示有香港媒體希望能聯絡該名女子。不過，有網民指出該女子與一年多前網傳的「布吉流浪小姐姐」外貌相似，而「布吉流浪小姐姐」也曾被認為是香港人。有港人留言稱，曾在香港見過該女子的行蹤，指她住在荃灣：「之前就住我家附近以前天天見到她，坐在樓下麥當勞門口，喝啤酒，身上還有濕疹，不過已經很久沒見到了」。

博主還引述一名自稱是瑪嘉烈醫院醫生的網民留言，該網民稱自己是該女子的前男同學，並透露她曾是一名物理學家。然而，當博主回覆該條留言時，這位網民不僅未作回應，還將留言刪除。

38歲港女流浪深圳街頭影片連結(一)

38歲港女流浪深圳街頭影片連結(二)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 