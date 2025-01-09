網上熱話｜38歲港女流浪深圳街頭逾1年？拖喼露宿公園火車站(有片)

近日「小紅書」上瘋傳幾段視頻，內容是一名身穿紅色外套和短裙的香港女子，隻身拖喼在深圳街頭流浪逾一年。她自稱38歲，並表示是香港人，平時會在公園、火車站等地過夜，每月有2,000元至3,000元的生活費。她的經歷引起了網民的同情和熱議，當中有網民懷疑另有內情。

傳 高學歷知識分子 為情所困

該港女的視頻由小紅書博主「星星之火照亮前方」發布，記錄了博主在深圳布吉遇到這名流浪港女的訪談。影片中，該女子披頭散髮，頭戴髮箍和眼鏡，身穿紅色外套和短裙，獨自拖著行李箱和走佬袋，駐足在一個小食檔前，似乎想買食物。

博主遂上前希望能幫她埋單，經過一番擾攘後，該女子終於接受了博主提供的食物和金錢。她表示自己是香港人，小時候在深圳羅湖出生，後來搬到香港，現已在深圳生活了一年多。片中還提到：「據附近的朋友說，女子是高學歷知識分子，為情所困走不出來」。

後父過身 弟弟失聯 每月生活費3000元

隨後，博主和該女子到一座大廈的後樓梯坐下進食並聊天。根據該女子的介紹，她叫黎X桃，38歲，在香港有一名後父和一名弟弟，但後父已逝世，弟弟失聯。她在羅湖出生後搬去笋崗村，目前在深圳沒有租房，自去年從香港過來後，一直在公園或火車站過夜，若天氣寒冷則會前往人行隧道避寒，每月的生活費約為2,000至3,000元。博主透露，期間有訪問過串燒店老闆，老闆估計她是「精神受刺激」，他希望通過自媒體找到該女子家人，早日與家人團聚。