網上熱話｜58歲單身漢申公屋入息超額210蚊問點算 網民：同老細講實減比你

排公屋需要留意入息限額，一名58歲單身男子正申請公屋，但發現入息在扣除強積金後仍超額210元，結果未獲批准申請，他在社交平台徵求補救方法，掀起網民熱議，提出各種不同意見。 每月入息估計為13300元 該名網民本月在「公屋討論區 - 香港facebook群組」facebook討區發帖徵求網民意見，他表示自己「58歲單身申請」公屋，「但入息限額超咗$210(已扣除強積金)唔畀申請，有甚麼方法可以做到申請，麻煩各位給些意見！」目前1人申請公屋的每月入息限額為13090元，事主超額210元，即其每月入息估計為13300元。

「減人工有邊個老細唔肯」 不少網民留言獻計，有人提出直接向老細要求減人工，「同老細講要申請公屋，佢實減比你，加就話難，減好易」、「揾過份工囉，或者同老細講減人工啦！揾多d就話難啫，揾少d應該冇問題嘅！」、「好老實，叫公司減300蚊人工，公司應該無問題掛」、「58歲人仲要問呢d？叫老細減薪囉，減人工有邊個老細唔肯」，另有網民建議轉工找一份薪金較低的工作或直接辭職。 亦有網民提出請假或放無薪假，認為透過扣減假期可降低薪酬入息以符合標準。不過建議可能不符合房屋署公屋入息計算方法，若樓主為固定底薪人士，按規定「固定底薪人士以填報日期前一個完整曆月的底薪計算收入」，故若底薪不變，扣減假期不影響入息計算。

自願性強積金供款不能從收入扣減 另外有網民建議事主可主動供多點強積金，即增加自願性強積金供款，因強積金可扣減入息，認為此建議可將入息減低，此建議連樓主亦認為可行：「好意見啊！謝謝！」 不過，增加自願性強積金供款亦不符合房署公屋入息計算方法，按規定申公屋人的入息雖可扣減強積金供款，但僅限於法定的5%強制性僱員供款，及現行每月最高僱員供款限額$1,500為上限，申請公屋人士須遞交由僱主填妥的「僱員薪金證明書」作僱員強制性供款的證明文件。至於其他非強制性的額外供款屬自願性供款，所以不能從收入扣減。