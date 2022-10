網上熱話｜Parkour男南昌站「瀡」10米天梯　港鐵加裝防滑三角牌 (更新)

【10月15日更新】南昌站涉事位置,港鐵已加裝防滑三角牌。

-------

【10月14日更新】網上近日瘋傳2條由不同角度拍攝的極限運動「瀡天梯」片段,片長約7秒及9秒。片中只見一名30多歲男子,在港鐵南昌站大玩「飛躍道」(Parkour),其中一條片段更吸引超過3,000多人讚好。

港鐵:不清楚拍攝時間 已報警處理

其中一條片段,只見該男子從約2、3層樓,高約10米的扶手梯頂瀡到地面。另一條片段則見,該男子先助跑,然後跳上扶手電梯旁的斜台,然後如瀡滑梯般瀡落地面,到梯台盡頭後跳落地離開,助跑連離開全長不過10秒。,旁邊的途人並無太大反應,近日獲多名網民轉載。

港鐵回覆指,不清楚影片來源及拍攝時間,車站亦無收過相關情況的報告,但已就影片内的相關行為報警。港鐵附例第28B條列明任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子。港鐵呼籲乘客顧己及人,為保障自身及他人安全,切勿作出危險及滋擾其他乘客的行為。

事主回應:像別人走路一樣自然

據了解,該名男子正是極限運動愛好者關永泰,從2006年玩Parkour至今約16年,為飛躍道老手。片段於今年8月13及14日上載於社交平台Instagram,片段下面更以「#funchallenge」作標籤,並指「Everything‘s fine(一切安好)」,及「Don’t stop me, cause I am having a good time(不要阻止我,因為我正享受當下時間)」。

而他其後接受傳媒訪問時稱,對港鐵報警行動表示尊重,亦明白外界的憂慮,不過直言相關動作對其而言,就像別人走路一樣自然,不認為對他自身會產生任何危險。至於問及他會否擔心別人「有樣學樣」進行模仿,他則不相信自己可以改變他人行動,又指參與飛躍道實需個人對自身能力有足夠認知,並非能輕易「有樣學樣」。他又認為香港市民生活太受保護,思想落後守舊,會蔑視與大眾日常生活方式不同的人。

Parkour男「瀡」天梯(多圖)