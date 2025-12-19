網傳內科病房醫護嬉鬧「針筒射水」自拍影片 瑪麗醫院：嚴肅處分(更新)

社交平台有網民上載影片，指有公立醫院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。(Threads)

社交平台有網民周四（18日）上載影片，指有公立醫院醫護人員於當值期間「玩針筒」，以針筒「射水」嬉戲，並拍片上載到自己的社交媒體帳戶。帖文引發網民留言，有人批評醫護在醫院嬉鬧有失專業形象，亦有人指「玩唔緊要，但自己放埋上網就真心攞嚟衰」、更有人從片中顯示的病房資料，推斷涉事醫院及病房疑為瑪麗醫院內科病房。

瑪麗醫院發言人回覆《am730》查詢稱，院方高度重視事件，經初步調查確認日前有數名醫護人員於午夜時分在病房護士站作出不恰當行為，正全面調查及跟進事件，將按既定人事程序嚴肅處理及作出相應處分。