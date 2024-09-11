網傳北帝廟花貓「樂樂」受傷被拔甲　據悉警再檢查證指甲齊全 (更新)

網傳身上紅點或為舊痕跡 事源有網民在「樂樂」尋回後發帖，當中附有「樂樂」多張懷疑受傷的照片，內容指「樂樂」回家後情緒仍未平伏，見到主人時亦顯得害怕，縮在角落。 帖文提到「憤怒的是，發現樂樂左手及右手的2隻指甲懷疑被拔掉，而頭部、身及腳部亦發現不同程度及大小面積不一的傷口」。帖文又指，由於「樂樂」目前對人感到恐懼，主人無法逐一拍攝所有傷口，因為只能附上幾張受傷的照片。待主人帶牠去看醫生後，由專業醫生幫忙診斷及檢查那些傷口，並進一步確認指甲是否被人為拔掉或是其他原因造成的。

指甲僅遭被捕人修剪 未見怕人 然而，有關虐貓事件傳出後，據悉警方下午再到北帝廟調查，發現「樂樂」指甲齊全，未見有怕人情況，只是被捕人曾作修剪。至於網傳「樂樂」身上的紅點，有可能只是舊痕跡。目前警方尚未與發文者取得聯絡。 事發在上周四(5日)晚超強颱風「摩羯」襲港期間，深受街坊喜愛的紅磡北帝廟花貓「樂樂」突然失蹤，其後網民懷疑「樂樂」被YouTuber Kenny捉走。到本周一(9日)，紅磡警署當晚接獲紅磡北帝廟77歲姓關廟祝報案，表示他在廟內飼養的貓「樂樂」不知所終。九龍城警區動物罪案警察專隊跟進調查後，今午(11日)在紅磡區以涉嫌「盜竊」，拘捕一名25歲姓陳男網紅Kenny，並尋回「樂樂」。