網媒指東江水大腸桿菌含量超標 發展局斥內容以偏概全

發展局反駁有網上媒體報道聲稱東江水大腸桿菌含量超標，認為有關內容以偏概全，強調香港接收的東江水水質完全符合國家就有關飲用水訂定的最高標準，水務署一直嚴密監察香港的食水水質，監測結果顯示食水樣本完全符合香港食水標準。

個別日子數據不能科學地反映整體水質

發展局在社交平台表示，相關報道引述曾於2018年及2022至23年某些日子分別錄得水樣本的埃希氏大腸桿菌群含量每公升6萬個及34000個，局方解釋，是涉及2018年及2023年當中的兩天數據，因當時持續暴雨而要泄洪，上流的外來物流入深圳水庫，引致水質數據短暫偏離標準，認為個別日子的數據不能科學地反映整體水質，國際慣例是按水質監察數據的全年平均值量度原水水質是否符合標準，自報道所提及2010年至今，檢測記錄顯示供港東江水水樣本的埃希氏大腸桿菌群含量並沒有超標。因此，報道單憑個別數據指稱東江水水質超標既不專業，亦是以偏概全。



發展局又說，報道指東江水流域一帶於2010至2017年間曾受垃圾、工廠及棄置動物相關的廢水污染，水務署當年已向廣東省水利廳了解跟進，確認東江水沒有受污染。水務署當年的原水檢測記錄亦顯示水質參數，包括埃希氏大腸桿菌群、有毒金屬均維持在極低甚至檢測不到的水平，充分證明東江水水質沒有受到污染。