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2025-05-13 15:53:35

網片瘋傳｜萬宜水庫東壩現大量簡體字食物包裝垃圾　漁護署有回應

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西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖)

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖)

【新增漁護署回應】

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有Facebook專頁分享一段2分鐘影片，提到「萬宜水庫破邊洲發現大量簡體字垃圾，香港無得賣，甚至見都未見過」。漁護署回覆《am730》表示，該網上片段早於去年7月被人上載，並非今年5月拍攝，又指有在郊野公園的郊遊地點定期進行清潔工作，因應近期萬宜水庫東壩一帶遊人增加，漁護署已加強清潔及管理工作。郊野公園山徑上的垃圾桶自2017年起已全部移除，漁護署呼籲遊人愛惜郊野環境，「自己垃圾 自己帶走」，行山郊遊時妥善處理廢物。

恐破壞自然景觀影響水質

影片可見現場遺留大量膠樽、膠袋及食物包裝袋等廢物，包裝上大部份為簡體中文，並非香港常見品牌。有拍片市民直言：「全部大陸字，一個正體字都冇。」有網民憂慮垃圾隨風飄落至水庫或山坡下的破邊洲，破壞自然景觀影響水質。

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) 西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖) Google地圖香港十大打卡地點｜（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜龍脊第1名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜城門水塘菠蘿壩第2名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大棠楓香林第3名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜紅香爐峰第4名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜青衣自然徑第5名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜衛奕信徑第6名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜自殺崖第7名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜針山第8名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大東山第9名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜東澳古道第10名（am730製圖）

事件引發網民熱議，不少人斥亂拋垃圾者缺乏公德心，「看到這堆垃圾很心痛」、「太過份」、「識得帶水帶食物嚟，垃圾又唔帶走，有關人仕請嚟清走垃圾！」、「自己垃圾自已帶走，不要搞破壞」、「唔好亂拋垃圾在保育地方，好x嬲」、「有些擔心萬宜水庫，垃圾掉落去變垃圾味淡水庫。」

部分網民呼籲遊人應自備垃圾袋並妥善處理廢物，「行完山，帶返市區掉垃圾有咁難咩？」也有聲音促請政府於假日期間在熱門郊遊地點增派人手，嚴厲處罰亂拋垃圾者。根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），在郊野公園及特別地區棄置廢物屬違法行為，定額罰款為3,000港元。

萬宜地質步道東壩近看世界級六角形岩柱

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▼▼內地男麥理浩徑擅移走標距柱 漁護署：底部鬆脫正維修調查▼▼

一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 一名操普通話的男子在大帽山移走麥理浩徑一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後放回原位。(小紅書) 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。 這名移走標距柱的遊客來自河南，並在小紅書徵求同伴於4月全走麥徑。

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