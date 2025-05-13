網片瘋傳｜萬宜水庫東壩現大量簡體字食物包裝垃圾　漁護署有回應

【新增漁護署回應】

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有Facebook專頁分享一段2分鐘影片，提到「萬宜水庫破邊洲發現大量簡體字垃圾，香港無得賣，甚至見都未見過」。漁護署回覆《am730》表示，該網上片段早於去年7月被人上載，並非今年5月拍攝，又指有在郊野公園的郊遊地點定期進行清潔工作，因應近期萬宜水庫東壩一帶遊人增加，漁護署已加強清潔及管理工作。郊野公園山徑上的垃圾桶自2017年起已全部移除，漁護署呼籲遊人愛惜郊野環境，「自己垃圾 自己帶走」，行山郊遊時妥善處理廢物。

恐破壞自然景觀影響水質

影片可見現場遺留大量膠樽、膠袋及食物包裝袋等廢物，包裝上大部份為簡體中文，並非香港常見品牌。有拍片市民直言：「全部大陸字，一個正體字都冇。」有網民憂慮垃圾隨風飄落至水庫或山坡下的破邊洲，破壞自然景觀影響水質。