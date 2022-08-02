網絡安全｜警上半年錄逾萬宗科技罪案 六成半企業員工缺安全培訓

香港警務處今年上半年共錄得10,613宗科技罪案，損失金額高達15.8億元；當中以電郵騙案損失金額最大，平均每宗涉約300萬。網絡安全及科技罪案調查科高級警司林焯豪呼籲市民可使用警方與香港大學共同研發、名為[email protected]的「可疑電郵偵測系統」，協助識別可疑電郵。因應電郵騙案或涉私人公司，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）早前訪問830名不同規模企業員工，結果反映只有32%小微企業的員工在入職時有接受網絡安全培訓，遠低於中型及大型企業的50%和58%。但26%大型企業員工指，即使公司有相關培訓，只有高層員工獲安排接受訓練。原因主要是公司缺乏資源（60%）。HKIRC行政總裁黃家偉稱根據香港統計處數字及調查結果，全港近六成半企業員工缺乏安全培訓，約涉及24萬間企業。

黃家偉稱，為減低網絡罪案，HKIRC推出的「網絡安全員工培訓平台Cybetsec Training Hub」今日正式啟動，向企業員工提供免費的專業培訓，全長約20分鐘，期間不需IT人員的協助。平台透過教育實用的網絡安全技巧和知識，並以測試評核，完成後可獲電子證書；於下半年亦會陸續新增針對不同職位和行業的培訓內容。他又稱，未來於網絡安全季會推出以中小學生為目標的網絡安全教育活動。林焯豪表示，網絡罪案大多由人為漏洞引致，認為該平台能提高人員網絡安全意識，十分重要。