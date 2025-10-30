網騙升幅勁!! 首3季錄逾3.2萬宗詐騙 涉56.4億港元 求職+40.3% 投資+31.9% 購物+13.8%

科技帶來生活便利，亦增加不法之徒乘虛而入的危機！本港詐騙情況嚴峻，今年首3季共錄32,142宗詐騙案，雖比去年同期僅微升了0.1%，但各類型網上騙案仍錄得13.8%至40.3%的顯著升幅。香港警務處、金融管理局及通訊事務管理局辦公室，近年致力打擊騙案發生；警方指，雖然詐騙案升幅輕微，損失金額亦比去年同期下跌12%，但鑑於情況依然嚴苛，整體騙案仍處於較高水平，絕不能掉以輕心。

警方總結本年1至9月數據，本港共錄32,142宗詐騙案，比上年同期的32,120宗微升0.1%(+22宗)；損失金額達56.4億港元，較上年同期的64.1億港元下跌12%。警務處副處長(行動)葉雲龍指，即時通訊軟件帳戶騎劫案、釣魚騙案及電話騙案今天首3季均錄得下跌，分別錄得跌幅-47.2%、-51.2%及-9.7%。至於錄得顯著升幅的幾類網上騙案，則包括網上購物騙案，增1,164宗(+13.8%)、網上求職騙案，增1,024宗(+40.3%)及網上投資騙案，增897宗(+31.9%)。其中，網上購物騙案升幅主要源自本地多項大型活動的門票騙案，求職騙案則主要為今年初盛行的「刷單」騙案。 首3季拘4552人涉詐騙洗黑錢 葉雲龍表示，警方今年首3季就詐騙及相關洗黑錢罪行共拘捕了4,552人。就攔截騙款方面，成功就1,124宗騙案攔截15.7億元騙款，較去年同期上升27.6%，並處理931宗虛擬資產止付要求，凍結涉案加密貨幣約3.4億港元，較去年同期升約65%。警方指，自2023年11月成立反詐騙聯合情報中心後，銀行於攔截騙款平均回應時間已大幅減至1小時，97.5%的攔截騙款要求亦在2小時內獲銀行回覆。另外，為打擊跨境詐騙及洗黑錢集團，警方反詐騙協調中心亦與多個地區於去年10月組成反詐中心平台，並於今年成功進行多個打擊騙案行動，並攔截一筆來自加拿大，共1,300萬元的可疑騙款。